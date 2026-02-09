Популярные заведения Одессы закрываются? Что произошло с работой ресторанов без света

В основном в городе действуют экстренные отключения без графиков.

В Одессе на Дерибасовской и не только закрываются популярные рестораны и кафе. Некоторые заведения в разы сократили свою работу, иногда даже на несколько дней.

Об этом сообщают местные каналы. Точной причины такого решения не называют, но вероятнее всего это связано с отключениями света.

Известно, что "Гастроном" на Дерибасовской будет работать только по выходным и в пятницу с 10.00 до 22.00, хотя обычный график был в будни и выходные 10-22. Также сменяет часы работы и "Pasta & Pizza". Заведение будет работать со вторника по воскресенье с 9 утра до 22:00. То есть в понедельник 9 февраля ресторан закрыт.

Гастроном в Одессе сменил график работы. Фото: местные каналы

Ретсоран "Pasta & Pizza" в Одессе сменил график работы. Фото: местные каналы

Что со свет в Одессе и области

По данным ДТЭК, 9 февраля в Одесской области действуют стабилизационные отключения света. В то же время с 6 февраля, почти трое суток в области и Одессе были экстренные отключения, во время которых обычные графики не действовали.

В то же время в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Поэтому некоторые заведения вынуждены останавливать работу, чтобы не тратить лишние средства на работу генераторов.

Посмотреть графики отключений можно:

в чат-боте Viber

в чат-боте Telegram

на сайте ДТЭК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве после российской атаки не работают графики. Город в основном на экстренных или аварийных отключениях, особенно это касается левого берега.