Популярні заклади Одеси зачиняються? Що сталось з роботою ресторанів без світла

Здебільшого у місті діють екстрені відключення без графіків

В Одесі на Дерибасівській і не тільки зачиняються найпопулярніші ресторани та кафе. Деякі заклади в рази скоротили свою роботу, подекуди навіть на кілька днів.

Про це повідомляють місцеві канали. Точної причини такого рішення не називають, але ймовірніше це пов'язано з відключеннями світла.

Відомо, що "Гастроном" на Дерибасівській працюватиме лише по вихідних та у п'ятницю з 10:00 до 22:00, хоча звичайний графік був у будні та вихідні 10-22. Також змінює години роботи і "Pasta & Pizza". Заклад працюватиме з вівторка по неділю з 9 ранку до 22:00. Тобто у понеділок 9 лютого ресторан зачинено.

Гастроном в Одесі змінив графік роботи. Фото: місцеві канали

Ретсоран "Pasta & Pizza" в Одесі змінив графік роботи. Фото: місцеві канали

Що зі світло в Одесі та області

За даними ДТЕК, 9 лютого в Одеській області діють стабілізаційні відключення світла. Водночас з 6 лютого, майже три доби в області та Одесі були екстрені відключення, під час яких звичайні графіки не діяли.

Водночас в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком. Тому деякі заклади вимушені зупиняти роботу, аби не витрачати зайві кошти на роботу генераторів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві після російської атаки не працюють графіки. Місто здебільшого на екстрених чи аварійних відключеннях, особливо це стосується лівого берега.