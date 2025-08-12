НАБУ инициировало обыски у болгарских торговцев оружием

Во вторник, 12 августа, Национальная следственная служба Болгарии проводит обыски в офисах и помещениях владельцев компании "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", которая занимается торговлей вооружением.

Об этом сообщает болгарское издание "ПИК". По информации издания, обыски проводятся в соответствии с запросом о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует завышение цен при поставках вооружения в Украину. Отдельно издание "ПИК" отмечает, что болгарская оружейная компания подозревается в обходе санкций и торговле с Россией.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" принадлежит болгарским предпринимателям Генчо Христову и Христо Христову. Последний стал достаточно известен в Болгарии, когда в 2019 году приобрел виллу на Беверли Гилз (США) за 34,6 миллиона долларов США.

Как сообщают болгарские журналисты, Христо Христов владеет производством вооружения в болгарском городе Пловдив, на котором работает 500 сотрудников. Другого совладельца компании – Генчо Христова – болгарское издание называет серьезным инвестором на рынке недвижимости в Софии.

"ПИК" также поднимает вопрос о связи Христова и президента Болгарии Румена Радева.

Интересно, что найти фотографии Генчо Христова и Христо Христова практически невозможно – но на официальном сайте "Българска Телеграфна Агенция" есть фото с оружейной выставки 2024 года, где Генчо Христов (справа) демонстрирует болгарскому президенту Румену Радеву (по центру) свои изделия.