НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торговців зброєю

У вівторок, 12 серпня, Національна слідча служба Болгарії проводить обшуки в офісах та помешканнях власників компанії "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", яка займається торгівлею озброєнням.

Про це повідомляє болгарське видання "ПИК". За інформацією видання, обшуки проводяться відповідно до запиту на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, яке розслідує завищення цін при постачаннях озброєння в Україну. Окремо видання "ПИК" зазначає, що болгарська збройна компанія підозрюється в обході санкцій та торгівлі з Росією.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" належить болгарським підприємцям Генчо Христову та Христо Христову. Останній став досить відомим у Болгарії, коли у 2019-му придбав віллу на Беверлі Гілз (США) за 34,6 мільйона доларів США.

Як повідомляють болгарські журналісти, Христо Христов володіє виробництвом озброєння у болгарському місті Пловдив, на якому працює 500 співробітників. Іншого співвласника компанії – Генчо Христова – болгарське видання називає серйозним інвестором на ринку нерухомості в Софії.

"ПИК" також порушує питання пов'язаності Христових та президента Болгарії Румена Радєва.

Цікаво, що знайти фотографії Генчо Христова та Христо Христова майже неможливо – але на офіційному сайті "Българска Телеграфна Агенция" є фото зі збройної виставки 2024 року, де Генчо Христов (праворуч) демонструє болгарському президенту Румену Радєву (по центру) власні вироби.