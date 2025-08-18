СБУ разгромила пророссийские сети, которые Кремль создавал десятки лет, — эксперт о разоблачении сетки Медведчука

Служба безопасности Украины продолжает громить пророссийские сети, на создание которых Кремль потратил миллиарды долларов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко .

Эксперт обращает внимание на недавние показания задержанного медведчуковца Кирилла Молчанова, сдавшего целую сеть своих соратников. "Молчанов был топ-пропагандистом россиян. Он напрямую общался с руководством ФСБ, организовывал акции в ЕС на деньги Кремля. Но все это предателю никак не помогло. Медведчуковец, по всей видимости, сливает "всех своих". Уверен, что в его показаниях всплывает очень много интересного", — пишет политолог.

Экс-нардеп подчеркивает, что СБУ не дает расшатать информационное поле в стране. "Путин вкладывает огромные силы и средства в такие действия. В последнем интервью Василий Малюк даже назвал цифру, выделенную Кремлем: 4 миллиарда долларов! Все эти деньги пошли на информационные атаки против нашего государства. Однако глобально ничего не изменили. СБУ ситуацию переломила и лишила Россию ключевых рычагов влияния", — подчеркивает эксперт.

"От показаний Молчанова у многих российских агитаторов произошла истерика. Ведь если достали за пределами страны такого топового медведчуковца, то рано или поздно доберутся и до них. Кто-то из агентов Кремля сегодня сидит в Вене, кто-то в Испании, кто-то в Москве. Но Молчанов показал, что путь оттуда в камеру СБУ намного ближе, чем некоторые привыкли считать", — резюмирует Черненко.