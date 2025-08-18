СБУ розгромила проросійські мережі, які Кремль створював десятки років, — експерт про викриття сітки Медведчука

Служба безпеки України продовжує громити проросійські мережі, на створення яких Кремль витратив мільярди доларів. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко .

Експерт звертає уваги на недавні покази затриманого медведчуківця Кіріла Молчанова, який здав цілу сітку своїх соратників. "Молчанов був топпропагандистом росіян. Він напряму спілкувався з керівництвом ФСБ, організовував акції в ЄС на гроші Кремля. Та все це зраднику ніяк не допомогло. Медведчуківець, як видно, зливає "всіх своїх". Певен, що в його показах спливає дуже багато цікавого", — пише політолог.

Екснардеп підкреслює, що СБУ не дає розхитати інформаційне поле в країні. "Путін вкладає величезні сили і кошти в такі дії. В останньому інтерв'ю Василь Малюк навіть назвав цифру виділену Кремлем: 4 мільярди доларів! Всі ці гроші пішли на інформаційні атаки проти нашої держави. Однак глобально нічого не змінили. СБУ ситуацію переломила і позбавила Росію ключових важелів впливу", — акцентує експерт.

"Від свідчень Молчанова у багатьох російських агітаторів сталася істерика. Адже якщо дістали за межами країни такого топового медведчуківця, то рано чи пізно доберуться і до них. Хтось з агентів Кремля сьогодні сидить у Відні, хтось в Іспанії, хтось у Москві. Але Молчанов показав, що шлях звідти до камери СБУ набагато ближчий ніж деякі звикли вважати", — резюмує Черненко.