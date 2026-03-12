Три сорта помидоров, которые не поздно посеять на рассаду до 20 марта

Это ультраскороспелые и скороспелые сорта помидоров

Март — время, когда начинается планирование нового посевного сезона. Именно в первый месяц весны огородники и дачники занимаются посевом овощей на рассаду. Подсказкой, что и когда можно сажать в марте, станет лунный посевной календарь. Сейчас же идеальное время, чтобы посеять на рассаду скороспелые сорта помидоров.

"Телеграф" рассказывает, какие сорта помидоров нужно успеть посеять до 20 марта, чтобы собрать урожай уже в августе.

Какие помидоры сеять на рассаду до 20 марта?

Ямал

Это холодостойкий и быстрый сорт помидоров. Они подходят для тех, кто упустил все сроки, потому что "Ямал" практически невозможно погубить плохой погодой или задержкой в посеве. Срок их созревания: 85-90 дней от всходов. Особенность этого сорта в том, что он очень компактный — вырастает до 35-40 см, не требует пасынкования и подвязки. Плоды "Ямала" небольшие (70-100 г), они классического красного цвета и отлично подходят для засолки.

Загадка

Этот сорт помидоров называют настоящим спринтером среди томатов. "Загадка" формирует мощный стебель и очень быстро закладывает первую кисть, не тратя лишнее время на наращивание огромной зеленой массы. Срок созревания: 80-85 дней. Этот сорт дает очень мало пасынков, что экономит время, а куст имеет крепкий и коренастый. Плоды у "Загадки" ровные и красивые, имеют характерную помидорную кислинку.

Бони-М

Этот сорт также относится к ультраскороспелым, в народе его называют "палочкой-выручалочкой" для дачника. Его можно сеять даже в конце марта прямо в грунт под пленку, а через рассаду он и вовсе созреет одним из первых. Срок созревания: 80-85 дней. Главная особенность "Бони-М" в том, что плодоношение начинается очень дружно — буквально за две недели куст отдает почти весь урожай. Помидорки получаются плоско-округлые, ярко-красные и весят около 60-80 г.

