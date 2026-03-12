Укр

Три сорта помидоров, которые не поздно посеять на рассаду до 20 марта

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Есть три сорта помидоров, которые сейчас самое время посеять на рассаду Новость обновлена 12 марта 2026, 16:23
Есть три сорта помидоров, которые сейчас самое время посеять на рассаду. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Это ультраскороспелые и скороспелые сорта помидоров

Март — время, когда начинается планирование нового посевного сезона. Именно в первый месяц весны огородники и дачники занимаются посевом овощей на рассаду. Подсказкой, что и когда можно сажать в марте, станет лунный посевной календарь. Сейчас же идеальное время, чтобы посеять на рассаду скороспелые сорта помидоров.

"Телеграф" рассказывает, какие сорта помидоров нужно успеть посеять до 20 марта, чтобы собрать урожай уже в августе.

Какие помидоры сеять на рассаду до 20 марта?

  • Ямал

Это холодостойкий и быстрый сорт помидоров. Они подходят для тех, кто упустил все сроки, потому что "Ямал" практически невозможно погубить плохой погодой или задержкой в посеве. Срок их созревания: 85-90 дней от всходов. Особенность этого сорта в том, что он очень компактный — вырастает до 35-40 см, не требует пасынкования и подвязки. Плоды "Ямала" небольшие (70-100 г), они классического красного цвета и отлично подходят для засолки.

Помидоры сорта "Ямал"
Помидоры сорта "Ямал". Фото: сгенерированно ИИ, "Телеграф"
  • Загадка

Этот сорт помидоров называют настоящим спринтером среди томатов. "Загадка" формирует мощный стебель и очень быстро закладывает первую кисть, не тратя лишнее время на наращивание огромной зеленой массы. Срок созревания: 80-85 дней. Этот сорт дает очень мало пасынков, что экономит время, а куст имеет крепкий и коренастый. Плоды у "Загадки" ровные и красивые, имеют характерную помидорную кислинку.

Помидоры сорта "Загадка"
Помидоры сорта "Загадка". Фото: сгенерированно ИИ, "Телеграф"
  • Бони-М

Этот сорт также относится к ультраскороспелым, в народе его называют "палочкой-выручалочкой" для дачника. Его можно сеять даже в конце марта прямо в грунт под пленку, а через рассаду он и вовсе созреет одним из первых. Срок созревания: 80-85 дней. Главная особенность "Бони-М" в том, что плодоношение начинается очень дружно — буквально за две недели куст отдает почти весь урожай. Помидорки получаются плоско-округлые, ярко-красные и весят около 60-80 г.

Лунный посевной календарь на март 2026
Лунный посевной календарь на март 2026. Фото: "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда сажать перец на рассаду и какую почву под него выбрать. От этого нюанса зависит все.

Теги:
#Помидоры #Рассада #Посевной календарь