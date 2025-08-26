НКРЭКУ во второй раз повысила тарифы на э/э для промышленности, снова проигнорировав обращение потребителей – глава "Укрметаллургпрома"

Стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине одна из самых высоких среди стран Европы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), второй раз за лето 2025 года повысила тарифы на электроэнергию для промышленности, обращения и аргументы потребителей в очередной раз были проигнорированы.

Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает UAprom.

"Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы. Однако НКРЭКУ в июле приняла решения, стимулировавшие первую волну повышения цены для промышленности, а уже через месяц — вторую волну с поднятием тарифов. Учитывая, что украинская металлургия — это экспортноориентированная отрасль, такие решения бьют по себестоимости и конкурентоспособности нашей стальной продукции на мировых рынках", – отметил Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" также отметил, что в случае облэнерго не предусматривался механизм обсуждения повышения.

"Все это происходило без участия потребителей э/энергии. Представленные письменные замечания отмечали "белые пятна" в аргументации облэнерго, мы увидели значительные различия в динамике структурных показателей. В целом, предложенные тарифы для разных ОСР могли отличаться на несколько порядков", – сообщил он.

Однако, как рассказал Каленков, все замечания регулятор в который раз не принял во внимание и отклонил их.

"НКРЭКУ просто перекладывает проблемы с энергетиков на плечи потребителей. Однако, если Комиссия считает, что во время войны бизнес может без проблем вытянуть такое дополнительное финансовое бремя, то это ошибка. Уже есть прогнозы негативных последствий для национальной экономики из-за "вымывания" из промышленного сектора около 15 млрд грн", — подчеркнул глава Ассоциации.

В случае продолжения такой однобокой и несбалансированной тарифной политики в украинской энергетике Каленков прогнозирует остановку промышленных предприятий из-за потери конкурентоспособности, сокращения работников, в том числе в прифронтовых регионах, а также снижение налоговых поступлений в условиях дефицитного бюджета.

Как сообщалось, 26 августа на своем заседании регулятор решил с 1 сентября увеличить тарифы на распределение э/энергии в зависимости от каждого облэнерго в пределах 0,56-24,88% для 1 класса напряжения и 1,19-47,01% – для второго класса напряжения. В конце июля НКРЭКУ приняла решение существенно повысить – в 1,6 раза, до 15 000 грн/МВт-ч – предельные цены на РСВ и ВСР с 17:00 до 23:00.