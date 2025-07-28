Игнорирование интересов потребителей электроэнергии со стороны НКРЭКУ приведет к скачку инфляции, — эксперт

Экономист-международник отметил, что скачок инфляции в условиях войны создает риски стагнации в украинской экономике и перехода на отрицательную динамику ВВП уже к концу 2025 года.

Повышение предельных тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей приведет к значительному скачку инфляции уже в 2025 году. С таким прогнозом выступил экономист-международник Тарас Семенюк, комментируя решение Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг пересмотреть прайс-кепы для промышленности.

"Несмотря на прогноз правительства по инфляции в 2025 году на уровне 9,7%, теперь можно не сомневаться, что по итогам года она будет двузначной. В первом полугодии инфляция, достигнув пика почти 16%, начинала снижаться, но игнорирование интересов потребителей электроэнергии со стороны НКРЭКУ приведет к новому скачку инфляции. Первыми цены пересмотрят производители пищевой продукции, строительных материалов, металлообработка и химическая промышленность. За все заплатят потребители. Негативное влияние удорожание электроэнергии будет иметь и на оборонно-промышленный комплекс", — отметил эксперт.

Также экономист-международник отметил, что скачок инфляции в условиях войны создает риски стагнации в украинской экономике и перехода на отрицательную динамику ВВП уже к концу 2025 года.

"Удары россиян ракетами и шахедами по промышленным объектам значительно замедляют украинскую экономику. Повышение прайс-кепов в 1,6 раза может стать ударом, который отправит ВВП в минус. НКРЭКУ принимал решение по тарифам без детального анализа этих последствий, ориентируясь исключительно на частного производителя электроэнергии. Цена этого решения для экономики может быть очень высокой", – подчеркнул эксперт.

По данным Государственной службы статистики, по итогам 2024 года инфляция в Украине составила 12%. В июне 2025 года инфляция в годовом исчислении составила 14,3%.