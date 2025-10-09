Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений, — эксперт

Фактически, говорит эксперт, речь идет о попытке использовать АМКУ для давления на рынок

Антимонопольный комитет Украины рискует стать очередным инструментом в корпоративных войнах фармпроизводителя "Дарница". Такое мнение высказал журналист и эксперт Сергей Лямец, комментируя решение АМКУ открыть дело против аптечных сетей.

По словам Лямца, формально регулятор заявил о якобы возможном "сговоре" аптек, которые якобы "ограничивали продажу" препаратов "Дарницы". Однако фактически, отмечает эксперт, речь идет о попытке "Дарницы" использовать государственный орган для давления на рынок.

"Дарница решила прибегнуть к старой схеме — надавить на несогласных через АМКУ. Формально — за "сговор аптек", а по сути — потому, что украинцы не хотят покупать дорогие таблетки этого производителя", — заявил Лямец.

Он напомнил, что нынешний конфликт берет начало с инициативы совладелицы компании Екатерины Загорий, которая в 2022 году публично обвинила аптечные сети в завышении цен. После этого "Дарница", по словам журналиста, "сымитировала снижение цен на несколько десятков позиций для создания положительного имиджа". На остальные же препараты цены производителя выросли.

"Сейчас мы видим финал — рынок в хаосе, Минздрав молчит, а АМКУ рискует повторить судьбу предыдущих "жертв" корпоративных игр "Дарницы", — подытожил Лямец.

Ранее "Дарница" уже инициировала аналогичное расследование против Борщаговского химико-фармацевтического завода, обвиняя его в "промышленном шпионаже". Тогда дело также имело признаки коммерческого конфликта, замаскированного под "борьбу за честность".