Пролобійовані одним із виробників зміни призвели до зростання цін на ліки та скорочення податкових надходжень, — експерт

Антимонопольний комітет України ризикує стати черговим інструментом у корпоративних війнах фармвиробника "Дарниця". Таку думку висловив журналіст і експерт Сергій Лямець, коментуючи рішення АМКУ відкрити справу проти аптечних мереж.

За словами Лямця, формально регулятор заявив про начебто можливу "змову" аптек, які начебто "обмежували продаж" препаратів "Дарниці". Однак фактично, зазначає експерт, йдеться про спробу "Дарниці" використати державний орган для тиску на ринок.

"Дарниця вирішила вдатися до старої схеми — натиснути на незгодних через АМКУ. Формально — за "змову аптек", а по суті — тому, що українці не хочуть купувати дорогі таблетки цього виробника", — заявив Лямець.

Він нагадав, що нинішній конфлікт бере початок із ініціативи співвласниці компанії Катерини Загорій, яка у 2022 році публічно звинуватила аптечні мережі у завищенні цін. Після цього "Дарниця", за словами журналіста, "зімітувала зниження цін на кілька десятків позицій для створення позитивного іміджу". На решту ж препаратів ціни виробника зросли.

"Зараз ми бачимо фінал — ринок у хаосі, МОЗ мовчить, а АМКУ ризикує повторити долю попередніх "жертв" корпоративних ігор "Дарниці", — підсумував Лямець.

Раніше "Дарниця" вже ініціювала аналогічне розслідування проти Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, звинувачуючи його у "промисловому шпигунстві". Тоді справа також мала ознаки комерційного конфлікту, замаскованого під "боротьбу за чесність".