Из-за "семейных" связей с компанией-подрядчиком могут уволить главу Тернопольской службы восстановления Довгошию — СМИ

В течение последних двух недель аудиторы проводят проверки Службы восстановления Тернопольской области из-за связей руководителя структуры Николая Довгошии с одной из компаний-подрядчиков. Об этом сообщает местное издание Тернополяне.

"Аудиторы изучают десятки тендеров и договоров, заключенных в последние годы. В центре этой истории — руководитель службы Николай Довгошия и фирма его родственников "Спец-Строй Стандарт". Упомянутое общество получило около 200 млн грн именно от возглавляемой Довгошией Службы восстановления", — говорится в материале.

В статье сказано, что компания "Спец-Строй Стандарт" создана в 2018 году. "По данным сайта YouControl, владельцами были Григорий Довгошия (отец Николая Довгошии) и Земба Петр (муж двоюродной сестры Николая Довгошии). После журналистских расследований владельца-отца убрали из реестра, а директором поставили Андрея Лесика. Однако Лесик оказался близким другом детства Довгошии. Также после очередного журналистского расследования Николай Довгошия пробовал изменить название компании (изменив тире на дефис) и адрес юридической регистрации, чтобы запутать журналистов. Однако код ЕГРПО остался тем же", — отмечают авторы.

По данным сайта Prozorro, за период с 2020 года по настоящее время, Служба автомобильных дорог, которую возглавляет Николай Довгошия, подписала договоров на сумму 195 млн грн с ООО "Спец-Строй Стандарт". "Необходимо отметить, что до момента назначения на должность Николая Довгошии в 2020 году указанная фирма, зарегистрированная в 2017 году, имела финансовый оборот менее 1 млн грн и вообще не занималась ремонтом дорог", — добавляют авторы.

Издание напоминает, что ранее Николай Довгошия был следователем по уголовному делу, возбужденному против ООО "Техно-Строй-Центр". "Поэтому неудивительно, что "Техно-Строй-Центр", учитывая налаженные теплые отношения, подписал договоров на сумму около 100 млн грн с компанией отца Довгошии "Спец-Строй Стандарт". Предметом договора был капитальный и текущий ремонт мостов на автомобильных дорогах, которые восстанавливала компания ТБЦ. Однако указанные мосты фирмой Довгошии практически не ремонтировались. А их ремонт по факту проводили подрядные организации, которые занимались содержанием автомобильных дорог", — говорится в статье.

"Учитывая, что с руководством ТБЦ отношения не сложились, Николай Довгошия решает стать полноценным игроком на дорожном рынке. И тут на горизонте появляется новосозданный консорциум "ГЛОБАЛ РОАДС ГРУП", в который вошли "Юнионтрансбилдинг", "Глобал Билд Инжиниринг" и "Спец-Строй Стандарт". Консорциум создан с целью участия в крупных тендерах и устранения "Техно-Строй-Центр" с рынка. Консорциум — еще та солянка: участник "Юнионтрансбилдинг" — компания из Донецкой области, "Глобал Билд Инжиниринг" — компания, которая строила мост в селе Дарахов, который обваливался несколько раз после ремонта, однако Служба автомобильных дорог в лице Довгошии не выставила никаких штрафных санкций. Участие "Глобал Билд Инжиниринг" в консорциуме — это скорее всего "услуга за услугу". Основным участником консорциума является компания отца Довгошии "Спец-Строй Стандарт", которая имеет наибольшую долю, то есть является фактическим бенефициаром объединения", — добавляет издание.

Авторы отмечают, что после создания вышеупомянутого консорциума, Служба автомобильных дорог объявила тендеры на проведение эксплуатационного содержания автомобильных дорог. "Условия тендеров были выписаны так, чтобы ограничить круг участников и сделать победителем консорциум "ГЛОБАЛ РОАДС ГРУПП". В эту ситуацию пытался вмешаться председатель Укравтодора Сухомлин Сергей, отметив об этих коррупционных схемах по ограничению конкуренции в Тернопольской области, на своей официальной фб-странице. Однако Николай Довгошия не обратил внимания даже на это. Договор между Службой автомобильных дорог и консорциумом "ГЛОБАЛ РОАДС ГРУПП" подписан на сумму 294 млн грн", — резюмирует издание.