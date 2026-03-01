Станет зеркально чистой за 10 минут: американка показала, как быстро очистить сковороду от нагара

Липкий слой пригоревшего жира утолщается из-за накапливания загрязнений

На сковородках со временем часто остается пригоревший жир и нагар, который бывает трудно отчистить обычной губкой. Но есть проверенные методы, которые за считанные минуты вернут посуде прежний блеск и чистоту.

В TikTok американка поделилась видео, как быстро сделать сковородку зеркально чистой, потратив всего 10 минут. Вам потребуется всего два средства.

Как отмыть сковороду от нагара

Во время приготовления на сковородке неизбежно остаются следы жира, нагара и пригоревшей пищи, которые со временем делают посуду тусклой и трудной для мытья. Но справиться с этим можно очень быстро, используя обычные кухонные средства: пищевую соду и лимон.

Для начала равномерно посыпьте загрязненные участки пищевой содой. Сода действует как щелочной реагент, который помогает расщеплять жир и остатки пригоревшей еды. Затем выжмите половинку или целый лимон прямо на сковороду. Кислота из лимона вступает в реакцию с щелочью соды, образуя пузырьки и шипение, помогает растворять налет из-за чего его становится легче удалять.

Как отмыть нагар на сковороде, Фото: ИИ "Телеграф"

Дайте смеси подействовать около 10 минут, чтобы сода и лимон проникли в загрязнения. После этого возьмите жесткую губку и просто потрите поверхность сковороды — налет и жир легко испарятся, а сковорода снова станет чистой и блестящей.

"Телеграф" писал ранее, как отмыть решетку плиты за 30 минут. Поможет польский лайфхак.