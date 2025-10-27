Через "сімейні" звʼязки із компанією-підрядником можуть звільнити голову Тернопільської служби відновлення Довгошию - ЗМІ

Протягом останніх двох тижнів аудитори проводять перевірки Служби відновлення Тернопільської області через звʼязки керівника структури Миколи Довгошиї із однією з компаній-підрядників. Про це повідомляє місцеве видання Тернополяни.

"Аудитори вивчають десятки тендерів і договорів, укладених останніми роками. У центрі цієї історії – керівник служби Микола Довгошия та фірма його родичів "Спец-Буд Стандарт". Згадане товариство отримало близько 200 млн грн саме від очолюваної Довгошиєю Служби відновлення", — йдеться в матеріалі.

В статті сказано, що компанія "Спец-Буд Стандарт" створена у 2018 році. "За даними сайту YouControl, власниками були Григорій Довгошия (батько Миколи Довгошиї) та Земба Петро (чоловік двоюрідної сестри Миколи Довгошиї). Після журналістських розслідувань власника-батька прибрали з реєстру, а директором поставили Андрія Лесіка. Проте Лесік виявився близьким другом дитинства Довгошиї. Також після чергового журналістського розслідування Микола Довгошия пробував змінити назву компанії (змінивши тире на дефіс) та адресу юридичну реєстрації, щоб заплутати журналістів. Проте код ЄДРПО залишився тим самим", — відзначають автори.

За даними сайту Prozorro, за період із 2020 року по даний час, Служба автомобільних доріг, яку очолює Микола Довгошия, підписала договорів на суму 195 млн грн з ТОВ "Спец-Буд Стандарт". "Необхідно зазначити, що до моменту призначення на посаду Миколи Довгошиї у 2020 році зазначена фірма, яка зареєстрована у 2017 році, мала фінансовий оборот менше 1 млн грн і взагалі не займалася ремонтом доріг", — додають автори.

Видання нагадує, що раніше Микола Довгошия був слідчим у кримінальній справі, порушеній проти ТОВ "Техно-Буд-Центр". "Тому не дивно, що "Техно-Буд-Центр", враховуючи налагоджені теплі відосини, підписав договорів на суму близько 100 млн грн з компанією батька Довгошиї "Спец-Буд Стандарт". Предметом договору був капітальний та поточний ремонт мостів на автомобільних дорогах, які відновлювала компанія ТБЦ. Проте зазначені мости фірмою Довгошиї практично не ремонтувалися. А їх ремонт по факту проводили підрядні організації, які займалися утриманням автомобільних доріг", — йдеться в статті.

"Враховуючи, що з керівництвом ТБЦ відносини не склалися, Микола Довгошия вирішує стати повноцінним гравцем на дорожньому ринку. І тут на горизонті з'являється новостворений консорціум "ГЛОБАЛ РОАДС ГРУП", в який увійшли "Юніонтрансбілдінг", "Глобал Білд Інжиніринг" та "Спец-Буд Стандарт". Консорціум створений з метою участі у великих тендерах та усунення "Техно-Буд-Центр" з ринку. Консорціум – ще та солянка: учасник "Юніонтрансбілдінг" – компанія з Донецької області, "Глобал Білд Інжиніринг" – компанія, яка будувала міст в селі Дарахів, який обвалювався декілька разів після ремонту, проте Служба автомобільних доріг в особі Довгошиї не виставила жодних штрафних санкцій. Участь "Глобал Білд Інжиніринг" у консорціумі – це швидше за все "послуга за послугу". Основним учасником консорціуму є компанія батька Довгошиї "Спец-Буд Стандарт", яка має найбільшу частку, тобто є фактичним бенефіціаром об'єднання", — додає видання.

Автори відзначають, що після створення вищезазначеного консорціуму, Служба автомобільних доріг оголосила тендери на проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг. "Умови тендерів були виписані так, щоб обмежити коло учасників та зробити переможцем консорціум "ГЛОБАЛ РОАДС ГРУП". У цю ситуацію намагався втрутитися голова Укравтодору Сухомлин Сергій, зазначивши про ці корупційні схеми з обмеження конкуренції в Тернопільській області, на своїй офіційній фб-сторінці. Проте Микола Довгошия не звернув уваги навіть на це. Договір між Службою автомобільних доріг та консорціумом "ГЛОБАЛ РОАДС ГРУП" підписаний на суму 294 млн грн", — резюмує видання.