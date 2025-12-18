"Это испанский стыд!": экс-глава судебной администрации о нарушениях в деятельности ВАКС и НАБУ

В работе ВАКС и НАБУ имеются критические системные нарушения. Речь идет о вмешательстве в автораспределение дел и поддержке исключительно позиции прокурора в ВАКС, а также об игнорировании доказательств, формировании обвинения под заранее определенную версию и использовании "провокаций" детективами НАБУ. Об этом рассказал в интервью "Судебно-юридической газете" бывший глава Государственной судебной администрации Украины Алексей Сальников.

Так, по его словам, в деятельности ВАКС фиксируются факты вмешательства в автоматизированное распределение судебных дел, что прямо противоречит принципу независимости суда. Механизм автораспределения, отметил он, является ключевым предохранителем от манипуляций, однако на практике он не всегда работает.

"Как только мной поднимался вопрос о проведении проверки ситуации с автораспределением дел в ВАКСе, сразу в мой адрес поступали настойчивые сигналы от руководства ВАКС ничего не делать и не "лезть" с намеком на негативные последствия для меня. Поэтому нужно провести комплексную проверку по всем фактам, по которым были заявления со стороны лиц, дела которых рассматривали в ВАКСе", — сообщил он.

В целом, по мнению экс-главы ГСА, ВАКС трудно назвать судом из-за нарушения базовых принципов правосудия.

"Любое ходатайство прокурора беспрекословно удовлетворяется, доказательства исследуются только в объеме, нужном прокурору. То, что я увидел, это шок. Даже заседание закрывали, чтобы никто это не видел. "Испанский стыд", – сказал он.

Отдельную критику Сальников высказал в адрес НАБУ, заявив о ряде нарушений в работе последнего. Во-первых, отметил юрист, речь идет об игнорировании или выборочном использовании доказательств в уголовных производствах. Во-вторых, по его мнению, следователи и детективы нередко формируют обвинения под определенную версию. В-третьих, он обратил внимание на использование так называемых "провокаций" в работе антикоррупционных органов, что, по его словам, подвергает сомнению законность полученных доказательств.

В целом, описывая действия НАБУ, экс-глава ГСА назвал его структурой, которой руководят частные лица, не являющиеся гражданами Украины, целью которых является установление контроля над принятием политических решений и взятие под контроль органов власти.

"НАБУ работают по схеме: сначала дискредитируют какой-то орган, фабрикуют фейковое дело, а затем захватывают контроль над этим органом путем проведения "прозрачного" конкурса на должность с привлечением их экспертов. Должностных лиц нашего государства постоянно шантажируют правоохранительные органы, которыми руководят частные лица иностранных государств, чтобы они действовали в их интересах, пренебрегая интересами Украины", — подытожил он.

Бывший руководитель ГСА подчеркнул, что подобные практики являются угрозой для всей правоохранительной системы Украины и подрывают доверие общества к антикоррупционным институциям. Он призвал к независимому аудиту деятельности ВАКС и НАБУ, а также усилению контроля над соблюдением процессуальных норм.