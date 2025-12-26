"Половина фейков против волонтерского движения идет из России, другая половина — от Порошенко", — Притула

Петр Порошенко и россияне системно работают против волонтерских инициатив, чтобы через черный пиар и постоянные фейки подорвать доверие украинцев ко всему волонтерскому движению. Об этом заявил известный волонтер Сергей Притула.

Эту информацию основатель "Фонда Приюты" озвучил, ссылаясь на данные исследования OSINT-агентства "Molfar", которое выяснило, что поток дезинформации и "черного пиара" в украинском медиапространстве имеет два основных источника.

"Около половины всей грязи: фейков, черного пиара генерируется из-за границ страны, очевидно российскими спецслужбами, у которых есть цель подорвать доверие к украинскому волонтерскому движению. Другая половина генерируется изнутри страны – это окружение Петра Алексеевича (Порошенко, — Ред.). Господин Чекалкин записывает интервью в ноябре 2024 года и рассказывает, что его друг видел, как Притула в супермаркете купил 6 банок черной икры за 62 тысячи гривен. В сентябре уже этого года Чекалкин уже в другом интервью говорит, что его жена видела, как Притула купил 6 банок черной икры за 81 тысячу гривен. Этот неглупый человек умышленно лжет", — заявил Притула.

Волонтер подчеркнул, что такие атаки представляют угрозу не для конкретных лиц, а для всего волонтерского сообщества, поддерживающего Силы обороны еще с 2014 года.

"Я – частица системы волонтерского движения Украины с 2014 года. Нанося удар по мне или по любой другой волонтерской инициативе, вы не бьете по конкретно одному человеку, вы бьете по всему движению", — отметил Притула.