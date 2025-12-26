"Половина фейків проти волонтерського руху йде з Росії, інша половина — від Порошенка", — Притула

Петро Порошенко та росіяни системно працюють проти волонтерських ініціатив, щоб через чорний піар та постійні фейки підірвати довіру українців до всього волонтерського руху. Про це заявив відомий волонтер Сергій Притула.

Цю інформацію засновник "Фонду Притули" озвучив, посилаючись на дані дослідження OSINT-агенції "Molfar", яка з’ясувала, що потік дезінформації та "чорного піару" в українському медіапросторі має два основних джерела.

"Близько половини всього бруду: фейків, чорного піару генерується з-за меж країни, очевидно російськими спецслужбами, у яких є мета підірвати довіру до українського волонтерського руху. Інша половина генерується зсередини країни – це оточення Петра Олексійовича (Порошенка. — Ред.). Пан Чекалкін записує інтерв’ю в листопаді 2024 року і розказує, що його друг бачив, як Притула в супермаркеті купив 6 банок чорної ікри за 62 тисячі гривень. У вересні вже цього року Чекалкін вже в іншому інтерв’ю каже, що його дружина бачила, як Притула купив 6 банок чорної ікри за 81 тисячу гривень. Цей недурний чоловік умисно бреше", — заявив Притула.

Волонтер наголосив, що такі атаки становлять загрозу не для конкретних осіб, а для всієї волонтерської спільноти, яка підтримує Сили оборони ще з 2014 року.

"Я – частинка системи волонтерського руху України з 2014 року. Б’ючи по мені чи по будь-якій іншій волонтерській ініціативі, ви не б’єте по конкретно одній людині, ви б’єте по всьому руху", — зазначив Притула.