Профессиональная работа контрразведки СБУ существенно снижает эффективность ракетных ударов россиян, — эксперт

Благодаря профессиональным действиям контрразведки Службы безопасности Украины существенно снижается эффективность ракетных ударов противника. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Комментируя серию недавних задержаний наводчиков в разных регионах, эксперт отметил, что именно работа контрразведки СБУ не дает врагу корректировать точность обстрелов и делает их менее эффективными. "Без этой работы, без действий контрразведки, удары РФ были бы в разы более болезненными. Всего за время полномасштабной войны СБУ разоблачила около 130 агентурных сетей, в которые входило почти 600 российских агентов. Важно, что Служба не ограничивается ликвидацией отдельных звеньев, а системно разрушает целые каналы. Єто не оставляет врагу возможности быстро восстанавливать разведывательные каналы ни в тыловых, ни в прифронтовых регионах", — акцентирует Курпас.

Эксперт подчеркивает, что контрразведка сегодня является одним из ключевых и эффективных звеньев СБУ, которое системно переигрывает российские спецслужбы. "Речь идет не о единичных успехах, а о выстроенной модели работы на опережение. Подавляющее большинство задержаний происходит превентивно — еще до того, как агент успевает реализовать диверсию или передать врагу критически важные данные", — подчеркивает Курпас.

"Отдельно стоит отметить кадровые изменения в руководстве СБУ. Назначение первым заместителем главы Службы Александра Поклада означает дальнейшее усиление именно контрразведывательного направления", — резюмирует эксперт.