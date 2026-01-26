Професійна робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян, - експерт

Завдяки професійним діям контррозвідки Служби безпеки України суттєво знижується ефективність ракетних ударів ворога. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Коментуючи серію недавніх затримань навідників у різних регіонах, експерт зазначив, що саме робота контррозвідки СБУ не дає ворогу коригувати точність обстрілів і робить їх менш ефективними. "Без цієї роботи, без дій контррозвідки, удари РФ були б у рази болючішими. Загалом за час повномасштабної війни СБУ викрила близько 130 агентурних мереж, до яких входило майже 600 російських агентів. Важливо, що Служба не обмежується ліквідацією окремих ланок, а системно руйнує цілі мережі. Це не залишає ворогу можливості швидко відновлювати розвідувальні канали ані в тилових, ані в прифронтових регіонах", — акцентує Курпас.

Експерт підкреслює, що контррозвідка сьогодні є однією з ключових і найефективніших ланок СБУ, яка системно переграє російські спецслужби. "Йдеться не про поодинокі успіхи, а про вибудувану модель роботи на випередження. Переважна більшість затримань відбувається превентивно — ще до того, як агент встигає реалізувати диверсію або передати ворогу критично важливі дані", — підкреслює Курпас.

"Окремо варто відзначити кадрові зміни у керівництві СБУ. Призначення першим заступником голови Служби Олександра Поклада означає подальше посилення саме контррозвідувального напряму", — резюмує експерт.