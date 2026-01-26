НАБУ засекретило данные о премиях и поощрениях сотрудников — документ

Национальное антикоррупционное бюро Украины внутренним приказом засекретило всю информацию о поощрении своих работников. Она теперь относится к порядку прохождения службы, а потому не подлежит разглашению. Об этом говорится в официальном ответе Бюро на запрос журналистов.

"В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 приказа Национального бюро от 29.03.2021 (с изменениями) "О порядке предоставления сведений, касающихся прохождения службы в Национальном антикоррупционном бюро Украины" информация о поощрении и основаниях для их применения относится к сведениям о прохождении службы в Национальном бюро. Согласно пункту 3 этого приказа сведения о прохождении службы в Национальном бюро распространять запрещено", – говорится в письме.

В НАБУ отмечают, что получение служебного жилья его сотрудниками не предусмотрено. В то же время информация о выдаче квартир как поощрения – засекречена, как и другие детали прохождения службы детективами, в частности, присвоение им наград, премий, гонораров и т.д., сообщает kp.ua.

Как сообщалось ранее, почти у двух десятков сотрудников НАБУ обнаружили в декларациях недостоверные данные о криптовалюте. Журналисты предположили, что сотрудники НАБУ скрывали в этих криптокошельках деньги, не имевшие официального источника происхождения.

Среди главных скандалов вокруг сотрудников НАБУ можно упомянуть следующие.