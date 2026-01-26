НАБУ засекретило данные о премиях и поощрениях сотрудников — документ
Национальное антикоррупционное бюро Украины внутренним приказом засекретило всю информацию о поощрении своих работников. Она теперь относится к порядку прохождения службы, а потому не подлежит разглашению. Об этом говорится в официальном ответе Бюро на запрос журналистов.
"В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 приказа Национального бюро от 29.03.2021 (с изменениями) "О порядке предоставления сведений, касающихся прохождения службы в Национальном антикоррупционном бюро Украины" информация о поощрении и основаниях для их применения относится к сведениям о прохождении службы в Национальном бюро. Согласно пункту 3 этого приказа сведения о прохождении службы в Национальном бюро распространять запрещено", – говорится в письме.
В НАБУ отмечают, что получение служебного жилья его сотрудниками не предусмотрено. В то же время информация о выдаче квартир как поощрения – засекречена, как и другие детали прохождения службы детективами, в частности, присвоение им наград, премий, гонораров и т.д., сообщает kp.ua.
Как сообщалось ранее, почти у двух десятков сотрудников НАБУ обнаружили в декларациях недостоверные данные о криптовалюте. Журналисты предположили, что сотрудники НАБУ скрывали в этих криптокошельках деньги, не имевшие официального источника происхождения.
Среди главных скандалов вокруг сотрудников НАБУ можно упомянуть следующие.
- Нарушений с криптовалютой на самую большую сумму нашли у старшего детектива Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн долл. в нынешних ценах.
- Руководитель одного из подразделений Валентин Шмитько в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода. А потом вывел из страны 4 350 725 грн якобы сбережений.
- Михаил Романюк, руководитель еще одного подразделения НАБУ, покупал недвижимость и авто и записывал их на родственников: тещу, отца, мать. Квартира, земельный участок с домом более 200 квадратов, Mercedes-Benz E 220 CD. И, имея все это, в конце концов приобрел в ипотеку по льготной программе "еОселя" еще одну квартиру — 117 квадратов.
- Заместитель руководителя подразделения детективов Роман Недов в разные годы приобрел две квартиры на тещу, которая впоследствии передарила их его жене с существенным занижением стоимости.
- Старший детектив Маркиян Слоневский несколько лет подряд получал сотни тысяч гривен от Владислава Искендерова – якобы в качестве возврата долга. По российским регистрационным базам этот Искендеров проходит как единственный владелец российского предприятия "ОНИКС ГРУПП", которое с 2014 года работает в Белгороде и выполняет госзаказ.