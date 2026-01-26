НАБУ засекретило дані про премії та заохочення співробітників — документ

Національне антикорупційне бюро України внутрішнім наказом засекретило всю інформацію щодо заохочення своїх працівників. Вона тепер належить до порядку проходження служби, а тому не підлягає розголошенню. Про це йдеться в офіційній відповіді Бюро на запит журналістів.

"Відповідно до підпункту 1.5 пункту 1 наказу Національного бюро від 29.03.2021 (зі змінами) "Щодо порядку надання відомостей, що стосуються проходження служби у Національному антикорупційному бюро України" інформація про заохочення та підстави для їх застосування належить до відомостей про проходження служби у Національному бюро. Відповідно до пункту 3 цього наказу відомості про проходження служби у Національному бюро поширювати заборонено", – зазначається у листі.

У НАБУ зазначають, що отримання службового житла його співробітниками не передбачене. Водночас інформація про видачу квартир як заохочення – засекречена, як і інші деталі проходження служби детективами, зокрема, присвоєння їм нагород, премій, гонорарів тощо, повідомляє kp.ua.

Як повідомлялося раніше, майже у двох десятків співробітників НАБУ виявили у деклараціях недостовірні дані щодо криптовалюти. Журналісти припустили, що співробітники НАБУ приховували у цих криптогаманцях гроші, що не мали офіційного джерела походження.

Серед головних скандалів навколо співробітників НАБУ можна згадати наступні.