НАБУ засекретило дані про премії та заохочення співробітників — документ
Національне антикорупційне бюро України внутрішнім наказом засекретило всю інформацію щодо заохочення своїх працівників. Вона тепер належить до порядку проходження служби, а тому не підлягає розголошенню. Про це йдеться в офіційній відповіді Бюро на запит журналістів.
"Відповідно до підпункту 1.5 пункту 1 наказу Національного бюро від 29.03.2021 (зі змінами) "Щодо порядку надання відомостей, що стосуються проходження служби у Національному антикорупційному бюро України" інформація про заохочення та підстави для їх застосування належить до відомостей про проходження служби у Національному бюро. Відповідно до пункту 3 цього наказу відомості про проходження служби у Національному бюро поширювати заборонено", – зазначається у листі.
У НАБУ зазначають, що отримання службового житла його співробітниками не передбачене. Водночас інформація про видачу квартир як заохочення – засекречена, як і інші деталі проходження служби детективами, зокрема, присвоєння їм нагород, премій, гонорарів тощо, повідомляє kp.ua.
Як повідомлялося раніше, майже у двох десятків співробітників НАБУ виявили у деклараціях недостовірні дані щодо криптовалюти. Журналісти припустили, що співробітники НАБУ приховували у цих криптогаманцях гроші, що не мали офіційного джерела походження.
Серед головних скандалів навколо співробітників НАБУ можна згадати наступні.
- Порушень з криптовалютою на найбільшу суму знайшли у старшого детектива Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.
- Керівник одного з підрозділів Валентин Шмітько протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу. А потім вивів з країни 4 350 725 грн нібито заощаджень.
- Михайло Романюк, керівник ще одного з підрозділів НАБУ, купував нерухомість і авто та записував їх на родичів: тещу, батька, матір. Квартира, земельна ділянка з будинком понад 200 квадратів, Mercedes-Benz E 220 CD. І, маючи все це, врешті придбав в іпотеку за пільговою програмою "єОселя" ще одну квартиру – 117 квадратів.
- Заступник керівника підрозділу детективів Роман Нєдов в різні роки придбав дві квартири на тещу, яка згодом передарувала їх його дружині із суттєвим заниженням вартості.
- Старший детектив Маркіян Слоневський кілька років поспіль отримував сотні тисяч гривень від Владислава Іскендерова – нібито як повернення боргу. За російськими реєстраційними базами цей Іскендеров проходить як єдиний власник російського підприємства "ОНИКС ГРУПП", яке з 2014 року працює у Бєлгороді та виконує держзамовлення.