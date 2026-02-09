Осмотр здания Odrex не связан с делом о смерти пациента – заявление

Медицинский дом Odrex и юридическая компания "Миллер" заявили , что судебное постановление об осмотре здания клиники в Одессе не связано с уголовным производством относительно смерти бизнесмена Аднана Кивана, который проходил лечение в медучреждении и умер осенью 2024 года.

Отмечается, что решение об осмотре получило юридическое лицо – владелец здания, у которого Odrex арендует помещение. Документ касается исключительно объекта недвижимости и прилегающей территории, не связан с медицинской деятельностью клиники, ее лицензированием и не предусматривает прекращения работы медицинского учреждения.

"Мы сотрудничаем со следствием в рамках расследования медицинского кейса и предоставили все необходимые материалы. В то же время фиксируем попытки использования хозяйственных процедур как инструмента давления на медицинское учреждение и врачей", – говорится в заявлении.

Стороны также отмечают, что Odrex является добропорядочным арендатором, а какие-либо имущественные претензии к владельцу здания не могут ограничивать право клиники на осуществление медицинской деятельности.

"Хозяйственные или имущественные споры об объекте недвижимости должны решаться отдельно и не могут быть основанием для вмешательства в работу действующей больницы", — отметили в Odrex и юридической компании "Миллер".

В заявлении также подчеркивается, что технические следственные действия относительно здания должны быть четко отделены от работы операционных, реанимаций, кислородных станций и непрерывного лечебного процесса.

По данным клиники, Odrex является одним из крупнейших частных медицинских учреждений юга Украины: в стационаре постоянно находится около 80 пациентов, ежедневно помощь получают около 1 000 человек. В среднем клиника проводит 10–15 операций в день, из которых 3–5 – ургентные, то есть такие, которые не могут быть перенесены без прямого риска для пациентов.

В медучреждении отмечают, что любые действия, которые могут ограничить доступ к помещениям, электроснабжению или кислородным системам, создают прямые риски для пациентов и непрерывности лечения, особенно в условиях войны и постоянных атак на Одессу.

В этой связи Медицинский дом Odrex и юридическая компания "Миллер" обратились к Офису генерального прокурора с требованием взять ситуацию под личный контроль на уровне руководства прокуратуры.

В заявлении отмечается необходимость обеспечить законность и пропорциональность процессуальных действий, а также ввести предохранители, которые предотвратят блокирование доступа пациентов к медицинской помощи во время любых процедур, связанных с осмотром недвижимости.

В клинике подчеркнули, что следственные действия должны проводиться без создания рисков для непрерывной работы больницы, а правовая оценка должна даваться адресно действиям конкретных лиц, а не приводить к коллективному давлению на медицинское учреждение.

"Мы не просим особого отношения. Мы требуем процедурной ответственности государства там, где на кону – доверие к медицинской системе", – говорится в заявлении.