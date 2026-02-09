Огляд будівлі Odrex не пов’язаний зі справою про смерть пацієнта – заява

Медичний дім Odrex та юридична компанія "Міллер" заявили , що судова ухвала про огляд будівлі клініки в Одесі не пов’язана з кримінальним провадженням щодо смерті бізнесмена Аднана Ківана, який проходив лікування в медзакладі та помер восени 2024 року.

Зазначається, що ухвалу про огляд отримала юридична особа – власник будівлі, у якої Odrex орендує приміщення. Документ стосується виключно об’єкта нерухомості та прилеглої території, не пов’язаний із медичною діяльністю клініки, її ліцензуванням і не передбачає припинення роботи медичного закладу.

"Ми співпрацюємо зі слідством у межах розслідування медичного кейсу та надали всі необхідні матеріали. Водночас фіксуємо спроби використання господарських процедур як інструменту тиску на медичний заклад і лікарів", – йдеться у заяві.

Сторони також наголошують, що Odrex є добропорядним орендарем, а будь-які майнові претензії до власника будівлі не можуть обмежувати право клініки на провадження медичної діяльності.

"Господарські або майнові спори щодо об’єкта нерухомості мають вирішуватися окремо і не можуть бути підставою для втручання в роботу діючої лікарні", – зазначили в Odrex та юридичній компанії "Міллер".

У заяві також підкреслюється, що технічні слідчі дії щодо будівлі мають бути чітко відокремлені від роботи операційних, реанімацій, кисневих станцій і безперервного лікувального процесу.

За даними клініки, Odrex є однією з найбільших приватних медичних установ півдня України: у стаціонарі постійно перебуває близько 80 пацієнтів, щодня допомогу отримують приблизно 1 000 людей. У середньому клініка проводить 10–15 операцій на день, з яких 3-5 – ургентні, тобто такі, що не можуть бути перенесені без прямого ризику для пацієнтів.

У медзакладі наголошують, що будь-які дії, які можуть обмежити доступ до приміщень, електропостачання чи кисневих систем, створюють прямі ризики для пацієнтів і безперервності лікування, особливо в умовах війни та постійних атак на Одесу.

У зв’язку з цим Медичний дім Odrex та юридична компанія "Міллер" звернулися до Офісу генерального прокурора з вимогою взяти ситуацію під особистий контроль на рівні керівництва прокуратури.

У заяві наголошується на необхідності забезпечити законність і пропорційність процесуальних дій, а також запровадити запобіжники, які унеможливлять блокування доступу пацієнтів до медичної допомоги під час будь-яких процедур, пов’язаних з оглядом нерухомості.

У клініці підкреслили, що слідчі дії мають відбуватися без створення ризиків для безперервної роботи лікарні, а правова оцінка має надаватися адресно діям конкретних осіб, а не призводити до колективного тиску на медичний заклад.

"Ми не просимо особливого ставлення. Ми вимагаємо процедурної відповідальності держави там, де на кону – довіра до медичної системи", – йдеться у заяві.