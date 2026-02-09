НАБУ против ракетной программы? Обыски в Fire Point назвали угрозой для фронта

Деятельность антикоррупционных органов в отношении украинских оборонных предприятий, в частности компании Fire Point, может привести к блокированию разработки баллистических ракет и ослаблению военной мощи страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост политолога, управляющего партнера аналитического центра "Национальной антикризисной группы" Тараса Загороднего в Facebook.

Риски для оборонного комплекса

По словам Загороднего, по состоянию на 2026 год антикоррупционная вертикаль все чаще использует ресурсы на мероприятия, дестабилизирующие государственный аппарат и военно-промышленный комплекс (ВПК).

В частности, ситуация вокруг компании Fire Point и других предприятий отрасли выглядит критической в условиях полномасштабной войны.

"Парализация стратегических предприятий из-за надуманных дел в условиях войны выглядит как диверсия в интересах врага и сценарий принуждения Украины к капитуляции из-за ослабления ее военной мощи. Как рассказывают представители ВПК, в первую очередь при обысках НАБУ интересует техническая документация, которая затем оказывается в открытом доступе", — отмечает эксперт.

Он отмечает, что такие действия фактически блокируют работу над созданием украинских баллистических ракет, что является стратегическим приоритетом для защиты государства.

Вопрос эффективности и необходимость реформ

В своем анализе Загородний также обращает внимание на низкую результативность работы НАБУ и САП.

В частности на то, что за десять лет их деятельности зафиксировано лишь 296 приговоров ВАКС. Это на фоне тысяч открытых производств выглядит недостаточным показателем.

По мнению управляющего партнера "Национальной антикризисной группы", антикоррупционные органы нуждаются в полном обновлении состава.

Одним из главных критериев отбора он называет опыт службы в Вооруженных силах Украины, что поможет детективу лучше понимать потребности оборонной отрасли.

"Функция НАБУ сместилась от правосудия к созданию атмосферы страха, парализующей госаппарат", — констатирует Загородний.

Что известно о ситуации с Fire Point

Ситуация вокруг Fire Point приобрела резонанс после публикации в The New York Times, где ставилось под сомнение качество и ценообразование продукции предприятия.

Однако украинские волонтеры и эксперты, в частности Мария Берлинская, встали на защиту Fire Point, подтвердив эффективность их беспилотников на фронте.

В Общественном антикоррупционном совете при Минобороны обвинения западных журналистов назвали манипулятивными, подчеркивая риски дискредитации всего украинского оборонного сектора.