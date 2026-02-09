НАБУ проти ракетної програми? Обшуки у Fire Point назвали загрозою для фронту

Діяльність антикорупційних органів щодо українських оборонних підприємств, зокрема компанії Fire Point, може призвести до блокування розробки балістичних ракет та послаблення воєнної потужності країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис політолога, керуючого партнера аналітичного центру "Національної антикризової групи" Тараса Загороднього у Facebook.

Ризики для оборонного комплексу

За словами Загороднього, станом на 2026 рік антикорупційна вертикаль дедалі частіше використовує ресурси на заходи, що дестабілізують державний апарат та військово-промисловий комплекс (ВПК).

Зокрема, ситуація навколо компанії Fire Point та інших підприємств галузі виглядає критичною в умовах повномасштабної війни.

"Паралізація стратегічних підприємств через надумані справи в умовах війни виглядає як диверсія в інтересах ворога та сценарій примусу України до капітуляції через послаблення її воєнної потужності. Як розповідають представники ВПК, в першу чергу при обшуках НАБУ цікавить технічна документація, яка потім опиняється у відкритому доступі", — зазначає експерт.

Він наголошує, що такі дії фактично блокують роботу над створенням українських балістичних ракет, що є стратегічним пріоритетом для захисту держави.

Питання ефективності і необхідність реформ

У своєму аналізі Загородній також звертає увагу на низьку результативність роботи НАБУ та САП.

Зокрема на тому, що за десять років їхньої діяльності зафіксовано лише 296 вироків ВАКС. Це на на тлі тисяч відкритих проваджень виглядає недостатнім показником.

На думку керуючого партнера "Національної антикризової групи", антикорупційні органи потребують повного оновлення складу.

Одним із головних критеріїв відбору він називає досвід служби в Збройних силах України, що допоможе детективі краще розуміти потреби оборонної галузі.

"Функція НАБУ змістилася від правосуддя до створення атмосфери страху, що паралізує держапарат", — констатує Загородній.

Що відомо про ситуацію з Fire Point

Ситуація навколо Fire Point набула резонансу після публікації у The New York Times, де ставилася під сумнів якість та ціноутворення продукції підприємства.

Проте українські волонтери та експерти, зокрема Марія Берлінська, встали на захист Fire Point, підтвердивши ефективність їхніх безпілотників на фронті.

У Громадській антикорупційній раді при Міноборони звинувачення західних журналістів назвали маніпулятивними, наголошуючи на ризиках дискредитації всього українського оборонного сектору.