Операция по максимальному обескровливанию противника под Покровском успешно реализована — Сазонов

Операция по максимальному обескровливанию противника под Покровском успешно реализована. Враг с тяжелыми потерями постепенно заходит в город как в выжженную пустыню ценой целой армии. Его наступательный потенциал в этом направлении исчерпан. Об этом сообщил военнослужащий Кирилл Сазонов, комментируя оперативную ситуацию под Покровском.

"Вооруженные силы Украины постепенно переходят на более выгодные рубежи, позволяющие эффективнее уничтожать врага с минимальными потерями для нас. Благодаря обороне Покровска ВСУ имели время подготовить подготовленные позиции на новых господствующих высотах. Новая линия обороны позволяет лучше работать нашей артиллерии и дронам", — отметил Сазонов.

"В моменты самых активных атак врага на одного нашего защитника приходилось 7-10 штурмовиков врага. Задача сковать и обескровить силы россиян, которые изначально планировалось задействовать на запорожском направлении, выполнена", — отметил Кирилл Сазонов.