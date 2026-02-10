Операція з максимального знекровлення противника під Покровськом успішно реалізована — Сазонов

Операція з максимального знекровлення противника під Покровськом успішно реалізована. Ворог з важкими втратами поступово заходить у місто як у випалену пустелю ціною цілої армії. Його наступальний потенціал на цьому напрямку вичерпано. Про це повідомив військовослужбовець Кирило Сазонов, коментуючи оперативну ситуацію під Покровськом.

"Збройні сили України поступово переходять на вигідніші рубежі, які дозволяють ефективніше нищити ворога з мінімальними втратами для нас. Завдяки обороні Покровська ЗСУ мали час підготувати підготовлені позиції на нових панівних висотах. Нова лінія оборони дозволяє краще працювати нашій артилерії та дронам", — зауважив Сазонов.

"У моменти найактивніших атак ворога на одного нашого захисника припадало 7–10 штурмовиків ворога. Завдання скувати та знекровити сили росіян, які спочатку планувалося задіяти на запорізькому напрямку, виконане", — відзначив Кирило Сазонов.