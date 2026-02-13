Сокращение штата и премии руководству: эксперт раскрыл планы "Укрнафты"

Под риском до 2 тысяч работников

В декабре 2025 року и январе 2026 года менеджмент национализированной компании "Укрнафта" издал ряд приказов о сокращении численности и штата работников в производственных и сервисных подразделениях. Речь идет о почти 2 тысячах работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-пост политического обозревателя Михаила Шнайдера.

В своем заявлении эксперт ссылается на письмо главы профсоюза НГДУ "Надвирнанафтогаз" к председателю правления компании Богдану Кукуре от 22 января 2026 года.

"Укрнафта" издала ряд приказов о сокращении численности и штата работников (фото: facebook.com/mihail.shnayder)

По словам Шнайдера, сокращения могут затронуть работников трех из шести нефтегазодобывающих управлений:

"Черниговнафтогаз", "Полтаванафтогаз" и "Надвирнанафтогаз";

Долинского газоперерабатывающего завода, подразделения "Укрнафта Бурение";

управления "Укрнафта-Логистика" и департамента закупок.

Согласно приведенным данным, под риском увольнения, говорит эксперт, может оказаться более 7% от общей численности персонала. А это почти 2 тысячи работников.

Профсоюзы, как утверждает автор поста, заявили о возможном нарушении коллективного договора и отраслевого соглашения, поскольку их не проинформировали должным образом и не получили согласия на изменения.

В то же время, по оценке Шнайдера, после национализации механизмы влияния на управленческие решения существенно ограничены.

Он также высказывает предположения о причинах сокращений, связывая их с решениями предыдущего менеджмента, в частности, команды, которую ассоциируют с бывшим руководителем предприятия Сергеем Корецким.

По его словам, несмотря на заявления о финансовых результатах, добыча компании не демонстрирует существенного роста, а инвестиции в новые скважины и генерацию не дали ожидаемого эффекта. В свою очередь, утверждает он, значительные средства направлялись на ребрендинг и маркетинговые проекты.

Кроме того, Шнайдер обращает внимание на структуру управленческого аппарата в Киеве. По его данным, часть менеджеров получает высокие вознаграждения, в то время как сокращения могут затронуть технических специалистов в регионах.

В частности, он упоминает одну из членов наблюдательного совета, которая, по его информации, получает 456 тысяч грн в месяц.

Также обозреватель поднимает вопросы расходов на благотворительность и возможных конфликтов интересов, утверждая, что компания выделяла значительные средства на поддержку отдельных структур.

Отметим, что официальная позиция "Укрнафты" относительно масштабов сокращений и озвученных упреков пока публично не обнародована.

Что этому предшествовало

Как сообщалось, результаты государственного управления "Укрнафтой", о которых недавно отчитался руководитель компании, стали объектом критического анализа.

До этого Сергей Корецкий заявил об уплате почти 100 млрд грн налогов и дивидендов, назвав это примером эффективного менеджмента.

Однако фактические цифры, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о существенном отклонении от утвержденных стратегических планов и довоенных показателей добычи.