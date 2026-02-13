Скорочення штату та премії керівництву: експерт розкрив плани "Укрнафти"

Під ризиком до 2 тисяч працівників

У грудні 2025 року та січні 2026 року менеджмент націоналізованої компанії "Укрнафта" видав низку наказів про скорочення чисельності та штату працівників у виробничих і сервісних підрозділах. Мова про майже 2 тисячі працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-допис політичного оглядача Михайла Шнайдера.

У своїй заяві експерт посилається на лист голови профспілки НГВУ "Надвірнанафтогаз" до голови правління компанії Богдана Кукура від 22 січня 2026 року.

"Укрнафта" видала низку наказів про скорочення чисельності та штату працівників (фото: facebook.com/mihail.shnayder)

"Укрнафта" видала низку наказів про скорочення чисельності та штату працівників (фото: facebook.com/mihail.shnayder)

"Укрнафта" видала низку наказів про скорочення чисельності та штату працівників (фото: facebook.com/mihail.shnayder)

За словами Шнайдера, скорочення можуть торкнутися працівників трьох із шести нафтогазовидобувних управлінь:

"Чернігівнафтогаз", "Полтаванафтогаз" і "Надвірнанафтогаз";

Долинського газопереробного заводу, підрозділу "Укрнафта Буріння";

управління "Укрнафта-Логістика" та департаменту закупівель.

Згідно з наведеними даними, під ризиком звільнення, говорить експерт, може опинитися понад 7% від загальної чисельності персоналу. А це майже 2 тисячі працівників.

Профспілки, як стверджує автор допису, заявили про можливе порушення колективного договору та галузевої угоди, оскільки їх не було поінформовано належним чином і не отримано згоди на зміни.

Водночас, за оцінкою Шнайдера, після націоналізації механізми впливу на управлінські рішення суттєво обмежені.

Він також висловлює припущення щодо причин скорочень, пов’язуючи їх із рішеннями попереднього менеджменту, зокрема команди, яку асоціюють із колишнім очільником підприємства Сергієм Корецьким.

За його словами, попри заяви про фінансові результати, видобуток компанії не демонструє суттєвого зростання, а інвестиції у нові свердловини та власну генерацію не дали очікуваного ефекту. Натомість, стверджує він, значні кошти спрямовувалися на ребрендинг і маркетингові проєкти.

Крім того, Шнайдер звертає увагу на структуру управлінського апарату в Києві. За його даними, частина менеджерів отримує високі винагороди, тоді як скорочення можуть торкнутися технічних спеціалістів у регіонах.

Зокрема, він згадує одну з членкинь наглядової ради яка, за його інформацією, отримує 456 тисяч грн на місяць.

Також оглядач порушує питання витрат на благодійність та можливих конфліктів інтересів, стверджуючи, що компанія виділяла значні кошти на підтримку окремих структур.

Зазначимо, що офіційна позиція "Укрнафти" щодо масштабів скорочень та озвучених закидів наразі публічно не оприлюднена.

Що цьому передувало

Як повідомлялось, результати державного управління "Укрнафтою", про які нещодавно відзвітував керівник компанії, стали об’єктом критичного аналізу.

До цього Сергій Корецький заявив про сплату майже 100 млрд грн податків і дивідендів, назвавши це прикладом ефективного менеджменту.

Проте фактичні цифри, на думку експертів, можуть свідчити про суттєве відхилення від затверджених стратегічних планів та довоєнних показників видобутку.