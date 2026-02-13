Земельная схема на 1500 гектаров: агробизнесмен Сергей Тарасов может получить новое подозрение за хищение земли

Правоохранители расследуют дело о незаконном выводе 1500 га земли в интересах агрохолдинга I&U Group, принадлежащего бизнесмену Сергею Тарасову. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на данные судебного реестра.

По версии следствия, в результате незаконных действий должностных лиц местного сельсовета Сергей Тарасов получил полторы тысячи гектаров земли в Кировоградской области всего за 40 тысяч гривен. Всего в схеме фигурирует более 10 человек, среди которых представители местного самоуправления, Госгеокадастра, частные предприниматели и основатель I&U Group Сергей Тарасов.

В документе отмечается, что Никольский сельский совет вошел в состав участников компании "Мега-тренд", внеся в уставный капитал 10 стульев стоимостью менее 2 тыс. грн. Таким образом, частная компания получила право на льготное получение 49 участков общей площадью около 1 500 га.

За несколько месяцев сельсовет продал свою долю в обществе за 30 тысяч гривен. А впоследствии уже само общество передало свои 100% прав основателю группы компаний I&U Group Сергею Тарасову за 40 000 грн. Тогда как в ходе досудебного расследования независимая оценка установила, что рыночная стоимость прав компании на тот момент составляла более 15,4 млн грн.

Как утверждают правоохранители, таким образом общине был нанесен ущерб в размере более 10 млн грн. Расследование продолжается.

Напомним, в прошлом году полиция направила в суд дело о похожей земельной афере, в которой подозревают Сергея Тарасова и его близкое окружение. Их обвиняют в завладении десятками тысяч гектаров земель военных. Правоохранители объявили бизнесмена в международный розыск, поскольку он скрывается за границей, куда миллионер уехал под предлогом лечения.