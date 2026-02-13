Земельна схема на 1500 гектарів: агробізнесмен Сергій Тарасов може отримати нову підозру за розкрадання землі

Правоохоронці розслідують справу про незаконне виведення 1500 га землі в інтересах агрохолдингу I&U Group, що належить бізнесмену Сергію Тарасову. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на дані судового реєстру.

За версією слідства, в результаті незаконних дій посадовців місцевої сільради Сергій Тарасов отримав півтори тисячі гектарів землі у Кіровоградській області всього за 40 тисяч гривень. Загалом у схемі фігурує більше 10 осіб, серед яких представники місцевого самоврядування, Держгеокадастру, приватні підприємці та засновник I&U Group Сергій Тарасов.

В документі зазначається, що Микільська сільська рада увійшла до складу учасників компанії "Мега-тренд", внісши до статутного капіталу 10 стільців, вартістю менше 2 тис. грн. Таким чином приватна компанія здобула право на пільгове отримання 49 ділянок, загальною площею близько 1 500 га.

За кілька місяців сільрада продала свою частку в товаристві за 30 тисяч гривень. А згодом вже саме товариство передало свої 100% прав засновнику групи компаній I&U Group Сергію Тарасову за 40 000 грн. Тоді як під час досудового розслідування незалежна оцінка встановила, що ринкова вартість прав компанії на той момент складала понад 15,4 млн грн.

Як стверджують правоохоронці, у такий спосіб громаді було завдано понад 10 млн грн збитків. Розслідування триває.

Нагадаємо, минулого року поліція скерувала до суду справу про схожу земельну аферу, в якій підозрюють Сергія Тарасова та його близьке оточення. Їх обвинувачують у заволодінні десятками тисяч гектарів земель військових. Правоохоронці оголосили бізнесмена в міжнародний розшук оскільки він переховується за кордоном, куди мільйонер виїхав під приводом лікування.