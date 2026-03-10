Томаты, перцы, капуста и не только: что нужно успеть посеять на рассаду до 15 марта

Некоторые виды овощей нужно сеять уже сейчас

Март — горячая пора для дачников и огородников, так как в это время планируется новый посевной сезон и сеется рассада. До 15 марта по лунному посевному календарю нужно успеть посеять некоторые виды растений.

"Телеграф" рассказывает, какие овощи нужно сажать и сеять уже сейчас, чтобы в будущем собрать хороший урожай.

Когда и что сажать на рассаду?

Томаты, перец, баклажаны

Оптимальные дни по лунному календарю — 5-9 марта и 12-14 марта. Если не посеять их до 15 марта, они могут не успеть полностью отдать урожай до осени.

Капуста (ранняя, брокколи, цветная)

Лучше всего планировать посев рассады на 5-6 и 12-14 марта.

Цветы

Однолетники с долгим периодом роста (петуния, лобелия, бегония, астры) стоит посеять на рассаду до середины марта.

Посевной календарь на март 2026. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

В теплицу или под пленку

Если почва в теплице уже прогрелась, можно сеять холодостойкие культуры для раннего стола. Салат, укроп, шпинат, петрушка и лук на перо (благоприятно сеять 5-14 марта).

Чтобы получить ранний урожай редиски через 25-30 дней, сейте в период 6-9 или 12-14 марта.

Морковь и сельдерей (на корень). Так как эти культуры всходят долго, их ранний посев в теплицу в первой половине марта вполне оправдан.

Посевной календарь на март 2026

