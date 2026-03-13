НАБУ и САП инициировали повышение зарплат судьям ВАКС, а это дискредитация всей системы — экспрокурор

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко просят премьер-министра повысить зарплаты судьям Высшего антикоррупционного суда. Такие действия этих двух силовиков нарушают Конституцию и дискредитируют суд как независимую ветвь власти. Об этом написал бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, сообщают "Українські новини".

В частности, Броневицкий привел цитату из письма руководителей НАБУ и САП, в котором они просят повысить судьям зарплаты.

"Обращаем ваше внимание, что деятельность НАБУ и САП неразрывно связана с ВАКС. Учитывая это, в целях надлежащего обеспечения осуществления правосудия ВАКС, просим обратить внимание на необходимость решения проблемных вопросов ВАКС. Представляется целесообразным отменить ограничение размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи ВАКС", — процитировал письмо экс-прокурор САП.

Он отметил, что инициатива повышения зарплат исходит не от суда, а фактически руководитель САП и директор Бюро просят упразднить ограничения для судей. По его мнению, такие действия должностных лиц дискредитируют суд.

Напомним, независимость Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) является ключевым требованием ЕС для интеграции Украины, что предусматривает полную автономию от любого влияния и защиты судей от вмешательства в их работу, сообщили журналисты.

В то же время, констатировали они, в адрес ВАКС периодически все же раздаются публичные упреки в "лояльности" к процессуальным потребностям НАБУ и САП.