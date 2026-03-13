НАБУ та САП ініціювали підвищення зарплат суддям ВАКС, а це дискредитація всієї системи, – експрокурор

Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко просять прем’єр-міністра підвищити зарплати суддям Вищого антикорупційного суду. Такі дії цих двох силовиків порушують Конституцію та дискредитують суд, як незалежну гілку влади. Про це написав колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, повідомляють "Українські новини".

Зокрема, Броневицький навів цитату з листа керівників НАБУ та САП, в якому ті просять підвищити суддям зарплати.

"Звертаємо вашу увагу, що діяльність НАБУ та САП нерозривно пов'язана з ВАКС. З огляду на це, з метою належного забезпечення здійснення правосуддя ВАКС, просимо звернути увагу на необхідність вирішення проблемних питань ВАКС. Вбачається за доцільне скасувати обмеження розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді ВАКС", – процитував лист експрокурор САП.

Він зазначив, що ініціатива підвищення зарплат виходить не від суду, а фактично керівник САП та директор Бюро просять скасувати обмеження для суддів. На його думку, такі дії посадовців дискредитують суд.

Нагадаємо, незалежність Вищого антикорупційного суду (ВАКС) є ключовою вимогою ЄС для інтеграції України, що передбачає повну автономію від будь-якого впливу та захист суддів від втручання в їх роботу, повідомили журналісти.

В той самий час, констатували вони, на адресу ВАКС періодично все ж лунають публічні закиди у "лояльності" до процесуальних потреб НАБУ та САП.