В Европе есть частица Киева? Где в честь украинской столицы назвали улицу

Этот бульвар называют "южными воротами" в город

В европейских странах есть немало мест названных в честь Украины. К примеру, в Люксембурге есть Киевский бульвар.

"Телеграф" расскажет, когда он появился и где его найти. Отметим, что это название было официально утверждено в 2022 году.

Киевский бульвар (Boulevard de Kyiv) – это одна из улиц одноименной столицы Люксембурга. Ее торжественно открыли в 2022 году как символ солидарности и поддержки Украины. По словам местного правительства, украинцы, когда будут проходить по улице, будут вспоминать, что Люксембург поддерживает Украину и восхищается мужеством ее народа.

Киевский бульвар, Люксембург

Где можно найти Киевский бульвар

Он расположен в новом квартале "Гассель" (la Hesse), вблизи центрального железнодорожного вокзала. Эту улицу называют "южными воротами" в город. Киевский бульвар – это длинная дорога от центрального железнодорожного вокзала через Ховальд (Howald) до Эсперанжа (Hesperange).

Первой частью бульвара следует трамвайный маршрут, который является аналогом наземного метро и визитной карточкой города. Интересно, что правописание названия бульвара в свое время стало поводом для дискуссий. Ведь городской совет предлагал название в соответствии с французским правописанием — Boulevard de Kiev, а украинское общество просило выбрать — Boulevard de Kyiv, Capitale de l’Ukraine (Киевский бульвар, столица Украины). В результате победил второй вариант.

