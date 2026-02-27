У Європі є частинка Києва? Де на честь української столиці назвали вулицю

Цей бульвар називають "південними воротами" до міста

У європейських країнах є чимало місць названих на честь України. До прикладу, у Люксембурзі є Київський бульвар.

"Телеграф" розповість, коли він з'явився та де його знайти. Зауважимо, що цю назву було офіційно затверджено у 2022 році.

Київський бульвар (Boulevard de Kyiv) — це одна з вулиць однойменної столиці Люксембурга. Її урочисто відкрили у 2022 році як символ солідарності та підтримки України. За словами місцевого уряду, українці, коли проходитимуть вулицею, будуть згадувати, що Люксембург підтримує Україну та захоплюється мужністю її народу.

Київський бульвар, Люксембург

Де можна знайти Київський бульвар

Він розташований у новому кварталі "Гассель" (la Hesse), поблизу центрального залізничного вокзалу. Цю вулицю називають "південними воротами" до міста. Київський бульвар — це довга дорога від центрального залізничного вокзалу через Ховальд (Howald) до Есперанжу (Hesperange).

Першою частиною бульвару прямує трамвайний маршрут, який є аналогом наземного метро та візитівкою міста. Цікаво, що правопис назви бульвару свого часу став приводом до дискусій. Адже міська рада пропонувала назву відповідно до французького правопису — Boulevard de Kiev, а українська громада просила обрати — Boulevard de Kyiv, Capitale de l'Ukraine (Київський бульвар, столиця України). У результаті переміг другий варіант.

