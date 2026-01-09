"Идиот": свинский поступок звезды футбола возмутил всех (видео)
В центральной игре уик-энда произошла неприятная ситуация
В матче 21-го тура чемпионата Англии сезона 2025/26 "Арсенал" — "Ливерпуль" зрители стали свидетелями позорного поступка. Под занавес встречи игрок гостей Конор Брэдли получил тяжелую травму, после чего на него накинулся звездный канонир Габриэл Мартинелли.
Что нужно знать
- "Арсенал" и "Ливерпуль" победителя не выявили — 0:0
- Брэдли получил тяжелую травму, Мартинелли набросился на соперника
- Невилл раскритиковал бразильца Канониров
Момент вызвал широкий общественный резонанс. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл назвал Мартинелли "идиотом".
Нельзя выталкивать его с поля, нельзя так делать. Идиот. Я удивлен, что ни один из игроков "Ливерпуля" не подошел и не врезал ему. Я думаю, что он должен извиниться.
Я в бешенстве от Мартинелли, я не понимаю, как никто из игроков "Ливерпуля" не ударил его и не получил красную карточку. Абсолютно позорное поведение
Отметим, под занавес встречи Брэдли оступился, выбивая мяч, и получил тяжелую травму ноги. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал серьезность повреждения, а также согласился с Невиллом.
Дело в том, что Мартинелли подумал, что соперник симулирует травму. Из-за этого бразилец пытался ногами вытолкнуть Конора за пределы поля.
Ничья позволила лидирующему "Арсеналу" (49 очков) оторваться в турнирной таблице АПЛ (Английская премьер-лига) от "Ман Сити" (43 очка). "Ливерпуль" (35 очков) идет четвертым.
Напомним, накануне в чемпионате Англии забил свой первый гол украинец Егор Ярмолюк. Хавбек сборной Украины отличился в ворота "Сандерленда".