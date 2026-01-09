"Ідіот": свинський вчинок зірки футболу обурив усіх (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У центральній грі вікенду сталася неприємна ситуація
У матчі 21-го туру чемпіонату Англії сезону 2025/26 "Арсенал" — "Ліверпуль" глядачі стали свідками ганебного вчинку. Під завісу зустрічі гравець гостей Конор Бредлі отримав тяжку травму, після чого на нього накинувся зірковий канонір Габріел Мартінеллі.
Що потрібно знати
- "Арсенал" та "Ліверпуль" переможця не виявили — 0:0
- Бредлі отримав тяжку травму, Мартінеллі накинувся на суперника
- Невілл розкритикував бразильця Канонірів
Момент викликав широкий суспільний резонанс. Колишній захисник "Манчестер Юнайтед", а нині футбольний експерт Гарі Невілл назвав Мартінеллі "ідіотом".
Не можна виштовхувати його з поля, не можна так робити. Ідіот. Я здивований, що жоден із гравців "Ліверпуля" не підійшов і не врізав йому. Я думаю, що він має вибачитися.
Я у шаленстві від Мартінеллі, я не розумію, як ніхто з гравців "Ліверпуля" не вдарив його і не отримав червону картку. Абсолютно ганебна поведінка.
Зазначимо, під завісу зустрічі Бредлі оступився, вибиваючи м’яч, і отримав тяжку травму ноги. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував серйозність ушкодження, а також погодився з Невіллом.
Річ у тім, що Мартінеллі подумав, що суперник симулює травму. Через це бразилець намагався ногами виштовхнути Конора за межі поля.
Нічия дозволила лідеру першості "Арсеналу" (49 очок) відірватися в турнірній таблиці АПЛ (Англійська прем’єр-ліга) від "Ман Сіті" (43 очки). "Ліверпуль" (35 очок) йде четвертим.
Нагадаємо, напередодні у чемпіонаті Англії забив свій перший гол українець Єгор Ярмолюк. Хавбек збірної України відзначився у ворота "Сандерленду".