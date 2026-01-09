Рус

"Ідіот": свинський вчинок зірки футболу обурив усіх (відео)

Михайло Корнілов
Габріел Мартінеллі спровокував сутичку в матчі проти "Ліверпуля" Новина оновлена 09 січня 2026, 10:42
Габріел Мартінеллі спровокував сутичку в матчі проти "Ліверпуля". Фото Getty Images

У центральній грі вікенду сталася неприємна ситуація

У матчі 21-го туру чемпіонату Англії сезону 2025/26 "Арсенал" — "Ліверпуль" глядачі стали свідками ганебного вчинку. Під завісу зустрічі гравець гостей Конор Бредлі отримав тяжку травму, після чого на нього накинувся зірковий канонір Габріел Мартінеллі.

Що потрібно знати

  • "Арсенал" та "Ліверпуль" переможця не виявили — 0:0
  • Бредлі отримав тяжку травму, Мартінеллі накинувся на суперника
  • Невілл розкритикував бразильця Канонірів

Момент викликав широкий суспільний резонанс. Колишній захисник "Манчестер Юнайтед", а нині футбольний експерт Гарі Невілл назвав Мартінеллі "ідіотом".

Не можна виштовхувати його з поля, не можна так робити. Ідіот. Я здивований, що жоден із гравців "Ліверпуля" не підійшов і не врізав йому. Я думаю, що він має вибачитися.

Я у шаленстві від Мартінеллі, я не розумію, як ніхто з гравців "Ліверпуля" не вдарив його і не отримав червону картку. Абсолютно ганебна поведінка.

Гаррі Невілл

Зазначимо, під завісу зустрічі Бредлі оступився, вибиваючи м’яч, і отримав тяжку травму ноги. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував серйозність ушкодження, а також погодився з Невіллом.

Річ у тім, що Мартінеллі подумав, що суперник симулює травму. Через це бразилець намагався ногами виштовхнути Конора за межі поля.

Нічия дозволила лідеру першості "Арсеналу" (49 очок) відірватися в турнірній таблиці АПЛ (Англійська прем’єр-ліга) від "Ман Сіті" (43 очки). "Ліверпуль" (35 очок) йде четвертим.

Відеоогляд матчу "Арсенал" — "Ліверпуль"

Нагадаємо, напередодні у чемпіонаті Англії забив свій перший гол українець Єгор Ярмолюк. Хавбек збірної України відзначився у ворота "Сандерленду".

