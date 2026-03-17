Экс-прокурор САП призвал директора НАБУ Кривоноса уволиться: "Это в интересах Бюро"

Директор НАБУ Семен Кривонос должен уволиться после скандалов с фиктивным отцовством и уголовного производства по взяткам за землю. Ни в одной развитой стране мира нет случаев, когда антикоррупционный орган возглавляет человек с таким неоднозначным прошлым. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

"Семен Юрьевич, хочу подсказать вам выход. Достойный, смелый, благородный, отвечающий этическим нормам всех цивилизованных стран. Это не угрозы и не "расшатывание лодки". Просто вы — реальная угроза для Бюро, для его коллектива, для внутренних традиций, для расследований сверхсложных проводов. Идите. Это в интересах Бюро", – отметил он.

Экс-прокурор САП пообещал, что продолжит коммуницировать эту историю, как в Украине, так и среди международных партнеров.

"Мы предоставим все документы, которые уже есть в нашем распоряжении для того, чтобы наконец-то пришло осознание, кто вы. Мы покажем все, что происходило с момента, когда вы приняли умышленное решение обмануть суд во избежание уголовной ответственности, к обстоятельствам вымогательства вами взяток в должности начальника регистрационной службы Обуховского района в составе группы лиц", – подчеркнул он.

Он предположил, что Кривонос решил молча переждать эти скандалы.

"Наверное, вы приняли для себя решение молчать, ведь в водовороте всех событий в стране надеетесь, что ваши персональные "достижения" быстро забудутся. Не забудут", — подытожил экс-прокурор САП.