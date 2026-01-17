Украинский фигурист показал лучший результат страны за последние 26 лет (видео)

Украинец хорошо исполнил прокат и заслуженно попал в топ-10

В субботу, 17 января, на чемпионате Европы-2026 по фигурному катанию медали разыгрывали фигуристы-одиночники. Украину на соревнованиях представлял 21-летний Кирилл Марсак.

Что нужно знать

Марсак занял 8-е место на ЧЕ-2026

Это лучший результат Украины за последние 26 лет

На Евро-2000 украинец Дмитренко брал медаль

Украинец блестяще выступил в произвольной программе и набрал 229,25 балла в сумме, что является его рекордом. Данный результат стал историческим прорывом для Украины в мужском одиночном катании, передает "Телеграф".

Марсак занял итоговое 8-е место на чемпионате Европы. Этот результат является лучшим для Украины за последние 26 лет. На Евро-2000 украинец Дмитрий Дмитренко стал третьим.

Победу на турнире одержал грузин Ника Егадзе (273,00), "серебро" у Маттео Риццо (256,37) из Италии, а "бронза" — у чеха Георгия Рештенко (238,27).

Ранее в России пожаловалась на Международный союз конькобежцев (ISU). Дело в том, что ISU опубликовал список самых знаковых моментов в истории фигурного катания, не включив туда ни российских, ни советских спортсменов.