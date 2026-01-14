Российский комментатор спровоцировал международный скандал, забыв выключить микрофон

Россиянин оскорблял маленьких спортсменов по национальному признаку

Российский комментатор Максим Гречанин оскорбил юных хоккеистов казахстанской команды "Астана" на детско-юношеском турнире в Омске. Момент попал в прямой эфир местного "12-го канала" и завирусился в сети.

Что нужно знать

Гречанин забыл выключить микрофон

Комментатор оскорблял казахских хоккеистов

После огласки диктор извинился

Об этом сообщает azattyq.org. Диктор перед игрой назвал представителей Казахстана "пи****сами" и "чебуродами", думая, что его микрофон выключен. После огласки он извинился за свои слова.

То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК "Астана", ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран. Максим Гречанин

Тем не менее родители юных хоккеистов подали жалобу руководству "12 канала". Кроме того, не исключается возможность возбуждения уголовного дела по статье о разжигании национальной и религиозной розни.

Отметим, россияне далеко не впервые публично оскорбляют казахов. К примеру, Екатерина Бивол, бывшая жена абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, оскорбила киргизов и казахов. Министерство внутренних дел Казахстана объявило Екатерину в розыск, а киргизский суд вынес решение о заочном аресте женщины.