Український фігурист показав найкращий результат країни за останні 26 років (відео)

Українець класно виконав прокат та заслужено потрапив у топ-10

У суботу, 17 січня, на чемпіонаті Європи-2026 з фігурного катання медалі розігрували фігуристи-одиночники. Україну на змаганнях представляв 21-річний Кирило Марсак.

Що потрібно знати

Марсак посів 8-е місце на ЧЄ-2026

Це найкращий результат України за останні 26 років

На Євро-2000 українець Дмитренко брав медаль

Українець блискуче виступив у довільній програмі та набрав 229,25 бала у сумі, що є його рекордом. Цей результат став історичним проривом для України у чоловічому одиночному катанні, передає "Телеграф".

Марсак посів підсумкове 8 місце на чемпіонаті Європи. Цей результат є найкращим для України за останні 26 років. На Євро-2000 українець Дмитро Дмитренко став третім.

Перемогу на турнірі здобув грузин Ніка Єгадзе (273,00), "срібло" у Маттео Ріццо (256,37) з Італії, а "бронза" — у чеха Георгія Рештенка (238,27).

