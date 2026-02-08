Ужас на Олимпиаде: легенда спорта упала на горнолыжной трассе (видео)

Спортсменка выступала с тяжелой травмой колена

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх в Италии произошел жуткий инцидент во время женского финала по скоростному спуску. Легенда горнолыжного спорта Линдси Вонн из США упала и получила тяжелую травму.

Что нужно знать

Вонн упала во время соревнований по скоростному спуску, спортсменку эвакуировали на вертолете

Линдси выступала с тяжелой травмой колена

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Ситуацию усугубляет то, что спортсменка вышла на старт травмированной. Об этом сообщает "Телеграф".

В конце января 41-летняя Вонн получила тяжелую травму (полный разрыв передней крестообразной связки левого колена) на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кран-Монтане Вонн (Швейцария). Несмотря на огромный риск, американка решила выступать на ОИ в специальном фиксаторе на колене. 6 февраля Линдси провела тренировочный заезд, показав 11-й результат, а 8 февраля вышла на финальный старт скоростного спуска под 13-м номером.

Уже в начале гонки Вонн в полете врезалась во флажок, после чего ее развернуло, и она крайне неудачно приземлилась на снег. Самостоятельно покинуть трассу горнолыжница не сумела — ее эвакуировали на вертолете.

Справка: Линдси Вонн — легендарная американская горнолыжница, олимпийская чемпионка-2010, двукратная чемпионка мира, четырехкратная победительница Кубка мира, самая возрастная победительница этапа Кубка мира в истории.

Отметим, 8 февраля на Играх проходит второй соревновательный день. Украинцы ведут борьбу за награды сразу в нескольких дисциплинах.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медали в двух видах спорта.