Жах на Олімпіаді: легенда спорту впала на гірськолижній трасі (відео)

Спортсменка виступала з тяжкою травмою коліна

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх в Італії стався страшний інцидент під час жіночого фіналу зі швидкісного спуску. Легенда гірськолижного спорту Ліндсі Вонн із США впала та отримала тяжку травму.

Що потрібно знати

Вонн упала під час змагань зі швидкісного спуску, спортсменку евакуювали на гелікоптері

Ліндсі виступала з тяжкою травмою коліна

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Ситуацію погіршує те, що спортсменка вийшла на старт травмованою. Про це повідомляє "Телеграф".

Наприкінці січня 41-річна Вонн отримала тяжку травму (повний розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна) на етапі Кубка світу з гірськолижного спорту у Кран-Монтані Вонн (Швейцарія). Попри величезний ризик, американка вирішила виступати на ОІ у спеціальному фіксаторі на коліні. 6 лютого Ліндсі провела тренувальний заїзд, показавши 11 результат, а 8 лютого вийшла на фінальний старт швидкісного спуску під 13-м номером.

Вже на початку гонки Вонн у польоті врізалася у прапорець, після чого її розвернуло, і вона вкрай невдало приземлилася на сніг. Самостійно покинути трасу гірськолижниця не зуміла — її евакуювали гелікоптером.

Довідка: Ліндсі Вонн — легендарна американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка-2010, дворазова чемпіонка світу, чотириразова переможниця Кубка світу, найстарша переможниця етапу Кубка світу в історії.

Зазначимо, 8 лютого на Іграх проходить другий змагальний день. Українці ведуть боротьбу за нагороди одразу у кількох дисциплінах.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медалі у двох видах спорту.