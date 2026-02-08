Жах на Олімпіаді: легенда спорту впала на гірськолижній трасі (відео)
Спортсменка виступала з тяжкою травмою коліна
У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх в Італії стався страшний інцидент під час жіночого фіналу зі швидкісного спуску. Легенда гірськолижного спорту Ліндсі Вонн із США впала та отримала тяжку травму.
Що потрібно знати
- Вонн упала під час змагань зі швидкісного спуску, спортсменку евакуювали на гелікоптері
- Ліндсі виступала з тяжкою травмою коліна
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Ситуацію погіршує те, що спортсменка вийшла на старт травмованою. Про це повідомляє "Телеграф".
Наприкінці січня 41-річна Вонн отримала тяжку травму (повний розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна) на етапі Кубка світу з гірськолижного спорту у Кран-Монтані Вонн (Швейцарія). Попри величезний ризик, американка вирішила виступати на ОІ у спеціальному фіксаторі на коліні. 6 лютого Ліндсі провела тренувальний заїзд, показавши 11 результат, а 8 лютого вийшла на фінальний старт швидкісного спуску під 13-м номером.
Вже на початку гонки Вонн у польоті врізалася у прапорець, після чого її розвернуло, і вона вкрай невдало приземлилася на сніг. Самостійно покинути трасу гірськолижниця не зуміла — її евакуювали гелікоптером.
Довідка: Ліндсі Вонн — легендарна американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка-2010, дворазова чемпіонка світу, чотириразова переможниця Кубка світу, найстарша переможниця етапу Кубка світу в історії.
Зазначимо, 8 лютого на Іграх проходить другий змагальний день. Українці ведуть боротьбу за нагороди одразу у кількох дисциплінах.
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медалі у двох видах спорту.