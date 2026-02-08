Рус

Жах на Олімпіаді: легенда спорту впала на гірськолижній трасі (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ліндсі Вонн Новина оновлена 08 лютого 2026, 13:40
Ліндсі Вонн. Фото Getty Images

Спортсменка виступала з тяжкою травмою коліна

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх в Італії стався страшний інцидент під час жіночого фіналу зі швидкісного спуску. Легенда гірськолижного спорту Ліндсі Вонн із США впала та отримала тяжку травму.

Що потрібно знати

  • Вонн упала під час змагань зі швидкісного спуску, спортсменку евакуювали на гелікоптері
  • Ліндсі виступала з тяжкою травмою коліна
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Ситуацію погіршує те, що спортсменка вийшла на старт травмованою. Про це повідомляє "Телеграф".

Наприкінці січня 41-річна Вонн отримала тяжку травму (повний розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна) на етапі Кубка світу з гірськолижного спорту у Кран-Монтані Вонн (Швейцарія). Попри величезний ризик, американка вирішила виступати на ОІ у спеціальному фіксаторі на коліні. 6 лютого Ліндсі провела тренувальний заїзд, показавши 11 результат, а 8 лютого вийшла на фінальний старт швидкісного спуску під 13-м номером.

Вже на початку гонки Вонн у польоті врізалася у прапорець, після чого її розвернуло, і вона вкрай невдало приземлилася на сніг. Самостійно покинути трасу гірськолижниця не зуміла — її евакуювали гелікоптером.

Довідка: Ліндсі Вонн — легендарна американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка-2010, дворазова чемпіонка світу, чотириразова переможниця Кубка світу, найстарша переможниця етапу Кубка світу в історії.

Зазначимо, 8 лютого на Іграх проходить другий змагальний день. Українці ведуть боротьбу за нагороди одразу у кількох дисциплінах.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медалі у двох видах спорту.

Теги:
#Олімпійські ігри #Олімпіада #Ліндсі Вонн #Олімпіада-2026