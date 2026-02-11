Их убила Россия: кто изображен на "шлеме памяти" Гераскевича на Олимпиаде (фото)

На шлеме скелетониста изображены жертвы российской агрессии

Скандал со "шлемом памяти" Владислава Гераскевича набирает обороты. Международный олимпийский комитет (МОК) может дисквалифицировать украинца.

Что нужно знать

Гераскевич выступил на Играх в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов спортсменов

МОК запретил Владиславу соревноваться в "шлеме памяти"

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" рассказывает, чьи фото изображены на "шлеме памяти" Владислава. На элементе снаряжения украинца изображены украинские спортсмены, погибшие после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кто изображен на "шлеме памяти" Гераскевича

Евгений Малышев, биатлонист

Евгений Малышев/Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Контрактный военный Малышев погиб в бою под Харьковом в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2020 году он входил в юношескую сборную Украины по биатлону.

Дмитрий Шарпар, фигурист

Дмитрий Шарпар/Фото: facebook.com/skateukraineorg

Бывший украинский фигурист Шарпар погиб под Бахмутом в 2023 году, защищая Украину. Дмитрий брал "серебро" чемпионата Украины, а также вошел в топ-10 в парном катании на юношеской Олимпиаде-2016. После карьеры был артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Павел Ищенко, стронгмен

Павел Ищенко/Фото: UFSA

Павел Ищенко погиб на фронте в 2025 году во время выполнения боевого задания. Он был четырехкратным чемпионом Украины по богатырскому многоборью, рекордсменом страны.

Максим Галиничев, боксер

Максим Галиничев/Фото: ФБУ

Галиничев погиб в марте 2023 года в Луганской области, защищая Украину от российских оккупантов. Он был двукратным чемпионом Европы, финалистом Юношеских Олимпийских Игр, членом национальной сборной Украины по боксу. На войну пошел добровольцем.

Андрей Куценко, велогонщик

Андрей Куценко/Фото: loda.gov.ua

Куценко погиб в июле 2024 года, защищая Украину от агрессии РФ. Он был мастером спорта Украины международного класса по велотреку, победителем и призером международных соревнований, участником чемпионатов Европы и мира, многократным чемпионом Украины. С 2006 по 2016 годы входил в состав сборной Украины по велотреку.

Алексей Логинов, хоккеист

Алексей Логинов/facebook.com/fhu

23-летний экс-вратарь белоцерковского "Белого Барса" Алексей Логинов выиграл "бронзу" чемпионата Украины на взрослом уровне, был чемпионом страны среди молодежи (U-20). Пошел на войну добровольцем.

Карина Бахур, кикбоксинг

Карина Бахур/Фото: Натальинская сельская военная администрация

17-летняя Карина погибла в результате российского обстрела города Берестин (Харьковская область) в ночь на 18 ноября 2025 года. Она была чемпионкой Украины и Европы по кикбоксингу и казацкому поединку, также тренировала детей.

Никита Козубенко, прыжки в воду

Никита Козубенко/Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду

Козубенко был мастером спорта Украины по прыжкам в воду. Погиб в 2023 году во время боевых действий в составе Национальной гвардии Украины.

Роман Полищук, легкая атлетика

Роман Полищук/Фото: ФЛАУ

Украинский прыгун в высоту Роман Полищук служил в ВСУ. Погиб в 2023 году под Бахмутом.

Андрей Яременко, греко-римская борьба

Андрей Яременко/Фото: соцсети

Представитель сборной Украины по греко-римской борьбе и воин ВСУ Андрей Яременко погиб на войне 4 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания.

Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games

Тарас Шпук/Фото: Фонд "Повернись живим"

Шпук погиб в сентябре 2025 года во время выполнения боевого задания в составе группы специального назначения. Он был многолетним тренером украинских команд на Invictus Games и Warrior Games.

Федор Епифанов, фехтование

Федор Епифанов/Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Федор был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. В возрасте 18 лет приостановил спортивную карьеру ради защиты родины, погиб на войне.

Екатерина Троян, легкая атлетика

Екатерина Троян/Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Екатерина профессионально занималась легкой атлетикой – тренировалась у известной наставницы Ирины Пустовойт вместе со звездами украинских прыжков в высоту Юлией Левченко и Ириной Геращенко. Весной 2024-го Троян приняла присягу и вступила в ряды 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время выполнения боевой задачи 5 июня 2025 года на Покровском направлении Екатерина получила тяжелое смертельное ранение.

Владимир Андрощук, легкая атлетика

Владимир Андрощук/Фото facebook.com/pronin.evgen

Андрощук не раз становился призером легкоатлетических стартов в Украине. В 2019 году Владимир победил в десятиборье на чемпионате Украины U20. В январе 2023 года спортсмен-воин погиб в бою.

Алексей Хабаров, пулевая стрельба

Алексей ХабаровФото facebook.com/scu.org.ua

Тренер, мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, многократный чемпион Украины, член национальной команды Алексей Хабаров в августе 2023 года сменил спортивный инвентарь на военный. 19 августа 2025 года Хабаров погиб во время огневого контакта с врагом в районе Шахового (Донецкая область).

Дарья Курдель, танцы

Дарья Курдель/Фото instagram.com/_kurdeldaria_

Дарья, которая была чемпионкой Украины в танцах на пилоне, погибла в июле 2022 года в результате ракетного обстрела РФ по Кривому Рогу.

Иван Кононенко, актер и спортсмен

Иван Кононенко/Фото: Коллаж "Телеграфа"

Актер и фитнес-тренер Кононенко пошел на войну весной 2022 года. Погиб Герой в январе 2025 года.

Алина Перегудова, тяжелая атлетика

Алина Перегудова/facebook.com/sportdonoda

Спортсменка Донбасса Алина Перегудова погибла в апреле 2022 года от снарядов российской армии в Мариуполе. Тяжелоатлетке было 14 лет. Вместе с Алиной российские оккупанты убили ее мать.

Екатерина Дяченко, художественная гимнастика

Екатерина Дяченко/Фото instagram.com/meschanenkova_n

Юная гимнастка 2011 года рождения погибла в Мариуполе в марте 2022 года после того, как в ее дом попал российский снаряд.

Виктория Ивашко, дзюдо

Виктория Ивашко/Фото: mms.gov.ua

9-летняя Виктория погибла вместе со своей мамой в результате ракетного удара РФ по Киеву 1 июня 2023 года.

Мария Лебедь, спортивные танцы

Мария Лебедь/Фото: facebook.com/scu.org.ua

15-летняя Мария погибла в январе 2023 года в результате ракетного удара РФ по жилой многоэтажке.

Назар Зуй, бокс

Назар Зуй/Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Юный украинский боксер погиб вместе с семьей в марте 2022 года в Мариуполе. На дом, в подвале которого пряталась гражданские, РФ сбросила авиабомбу.

9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований". МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх.

На Играх проходит пятый соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.