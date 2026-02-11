Їх убила Росія: хто зображений на "шоломі пам’яті" Гераскевича на Олімпіаді (фото)

На шоломі скелетоніста зображені жертви російської агресії

Скандал зі "шоломом пам’яті" Владислава Гераскевича набирає обертів. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може дискваліфікувати українця.

Що потрібно знати

Гераскевич виступив на Іграх у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів спортсменів

МОК заборонив Владиславу змагатися у "шоломі пам’яті"

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" розповідає, чиї фото зображені на "шоломі пам’яті" Владислава. На елементі спорядження українця зображено українських спортсменів, які загинули після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Хто зображений на "шоломі пам’яті" Гераскевича

Євген Малишев, біатлоніст

Євген Малишев/Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Контрактний військовий Малишев загинув у бою під Харковом на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 2020 року він входив до юнацької збірної України з біатлону.

Дмитро Шарпар, фігурист

Дмитро Шарпар/Фото: facebook.com/skateukraineorg

Колишній український фігурист Шарпар загинув під Бахмутом 2023 року, захищаючи Україну. Дмитро брав "срібло" чемпіонату України, а також увійшов у топ-10 у парному катанні на юнацькій Олімпіаді-2016. Після кар’єри був артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Павло Іщенко, стронгмен

Павло Іщенко/Фото: UFSA

Павло Іщенко загинув на фронті 2025 року під час виконання бойового завдання. Він був чотириразовим чемпіоном України з богатирського багатоборства, рекордсменом країни.

Максим Галінічев, боксер

Максим Галінічев/Фото: ФБУ

Галінічев загинув у березні 2023 року на Луганщині, захищаючи Україну від російських окупантів. Він був дворазовим чемпіоном Європи, фіналістом Юнацьких Олімпійських Ігор, членом національної збірної України з боксу. На війну пішов добровольцем.

Андрій Куценко, велогонщик

Андрій Куценко/Фото: loda.gov.ua

Куценко загинув у липні 2024 року, захищаючи Україну від агресії РФ. Він був майстром спорту України міжнародного класу з велотреку, переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів Європи та світу, багаторазовим чемпіоном України. З 2006 по 2016 роки входив до складу збірної України з велотреку.

Олексій Логінов, хокеїст

Олексій Логінов/facebook.com/fhu

23-річний ексворотар білоцерківського "Білого Барсу" Олексій Логінов виграв "бронзу" чемпіонату України на дорослому рівні, був чемпіоном країни серед молоді (U-20). Пішов на війну добровольцем.

Каріна Бахур, кікбоксинг

Каріна Бахур/Фото: Наталінська сільська військова адміністрація

17-річна Каріна загинула внаслідок російського обстрілу міста Берестин (Харківська область) у ніч проти 18 листопада 2025 року. Вона була чемпіонкою України та Європи з кікбоксингу та козацького двобортсва, також тренувала дітей.

Микита Козубенко, стрибки у воду

Микита Козубенко/Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Козубенко був майстром спорту України зі стрибків у воду. Загинув 2023 року під час бойових дій у складі Національної гвардії України.

Роман Поліщук, легка атлетика

Роман Поліщук/Фото: ФЛАУ

Український стрибун у висоту Роман Поліщук служив у ЗСУ. Загинув 2023 року під Бахмутом.

Андрій Яременко, греко-римська боротьба

Андрій Яременко/Фото: соцмережі

Представник збірної України з греко-римської боротьби та воїн ЗСУ Андрій Яременко загинув на війні 4 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games

Тарас Шпук/Фото: Фонд "Повернись живим"

Шпук загинув у вересні 2025 року під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення. Він був багаторічним тренером українських команд на Invictus Games та Warrior Games.

Федір Єпіфанов, фехтування

Федір Єпіфанов/Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Федір був чемпіоном та призером всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. У віці 18 років припинив спортивну кар’єру заради захисту батьківщини, загинув на війні.

Катерина Троян, легка атлетика

Катерина Троян/Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Катерина професійно займалася легкою атлетикою – тренувалася у відомої наставниці Ірини Пустовойт разом із зірками українських стрибків у висоту Юлією Левченко та Іриною Геращенко. Навесні 2024-го Троян прийняла присягу і вступила до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час виконання бойового завдання 5 червня 2025 року на Покровському напрямку Катерина отримала смертельне поранення.

Володимир Андрощук, легка атлетика

Володимир Андрощук/Фото facebook.com/pronin.evgen

Андрощук неодноразово ставав призером легкоатлетичних стартів в Україні. У 2019 році Володимир переміг у десятиборстві на чемпіонаті України U20. У січні 2023 року спортсмен-воїн загинув у бою.

Олексій Хабаров, кульова стрільба

Олексій Хабаров/Фото facebook.com/scu.org.ua

Тренер, майстер спорту України міжнародного класу зі кульової стрільби, багаторазовий чемпіон України, член національної команди Олексій Хабаров у серпні 2023 року змінив спортивний інвентар на військовий. 19 серпня 2025 року Хабаров загинув під час вогневого контакту з ворогом у районі Шахового (Донецька область).

Дар’я Курдель, танці

Дар’я, яка була чемпіонкою України у танцях на пілоні, загинула в липні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу РФ по Кривому Рогу.

Іван Кононенко, актор та спортсмен

Іван Кононенко/Фото: Колаж "Телеграфа"

Актор та фітнес-тренер Кононенко пішов на війну навесні 2022 року. Загинув Герой у січні 2025 року.

Аліна Перегудова, важка атлетика

Аліна Перегудова/facebook.com/sportdonoda

Спортсменка Донбасу Аліна Перегудова загинула у квітні 2022 року від снарядів російської армії у Маріуполі. Важкоатлетці було 14 років. Разом з Аліною російські окупанти вбили її матір.

Катерина Дяченко, художня гімнастика

Катерина Дяченко/Фото instagram.com/meschanenkova_n

Юна гімнастка 2011 року народження загинула у Маріуполі у березні 2022 року після того, як у її будинок поцілив російський снаряд.

Вікторія Івашко, дзюдо

Вікторія Івашко/Фото: mms.gov.ua

9-річна Вікторія загинула разом зі своєю мамою внаслідок ракетного удару РФ по Києву 1 червня 2023 року.

Марія Лебідь, спортивні танці

Марія Лебідь/Фото: facebook.com/scu.org.ua

15-річна Марія загинула у січні 2023 року внаслідок ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці.

Назар Зуй, бокс

Назар Зуй/Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Юний український боксер загинув разом із сім’єю у березні 2022 року в Маріуполі. На будинок, у підвалі якого ховалася цивільна, РФ скинула авіабомбу.

9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань". МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх.

На Іграх проходить п’ятий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.