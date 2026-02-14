Российский чемпион обвинил лидеров Олимпиады в фашизме
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россиянину не нравится доминация норвежцев на Играх
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сомневается в честной победе норвежского биатлониста Йохана-Олава Ботна в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии. Норвежец на своей дебютной Олимпиаде выиграл "золото" в "индивидуалке".
Что нужно знать
- Ботн выиграл "индивидуалку" на олимпийском турнире по биатлону
- Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады
- Тихонов оскорбил норвежцев после их успеха на Играх
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Александр оскорбил норвежцев, назвав их "астматиками" и "фашистами".
Еще раз подтверждается, что норвежцы все — полностью астматики. Посмотрите, как они финишируют. У одного висит по 10 см пена, у победителя вообще весь подбородок и весь рот в этой пене. О чем это говорит? Профашисткая Норвегия должна прекратить комментировать что-то про Россию, ваша земля полита кровью наших солдат. Это все подтверждение, что они всем там астматики, один за другим умирают в возрасте до 40 лет. И они еще пытаются называть себя лидерами.
На Олимпиаде-2026 проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 4 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта. На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону.