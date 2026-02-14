Російський чемпіон звинуватив лідерів Олімпіади у фашизмі
Росіянину не подобається домінація норвежців на Іграх
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов сумнівається у чесній перемозі норвезького біатлоніста Йохана-Олава Ботна в індивідуальній гонці на Олімпійських іграх в Італії. Норвежець на своїй дебютній Олімпіаді виграв "золото" в "індивідуалці".
Що потрібно знати
- Ботн виграв "індивідуалку" на олімпійському турнірі з біатлону
- Норвегія лідирує у медальному заліку Олімпіади
- Тихонов образив норвежців після їхнього успіху на Іграх
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Олександр образив норвежців, назвавши їх "астматиками" та "фашистами".
Ще раз підтверджується, що норвежці всі повністю астматики. Подивіться, як вони фінішують. У одного висить по 10 см піна, у переможця взагалі все підборіддя та весь рот у цій піні. Про що це каже? Профашистська Норвегія має припинити говорити щось про Росію, ваша земля полита кров’ю наших солдатів. Це все підтвердження, що вони всі там астматики, один за одним помирають у віці до 40 років. І вони ще намагаються називати себе лідерами.
На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту. На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону.