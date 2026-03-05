Усик - Верховен: букмекеры дали прогноз на самый необычный бой 2026 года

Специалисты не верят в успех кикбоксера

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет добровольную защиту титула WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Что нужно знать

Усик проведет чемпионский бой против кикбоксера

Поединок пройдет по правилам бокса

Александр — безоговорочный фаворит

По мнению букмекеров, Александр подходит к поединку в качестве безоговорочного фаворита. Об этом сообщает "Телеграф".

К примеру, аналитики betking предлагают сделать ставку на триумф Усика с коэффициентом 1,03. В то же время успех Верховена менее вероятен — коэффициент 9,50. Таким образом, специалисты оценили шансы украинца на победу в 97%, а нидерландца — в 11% при марже букмекеров в 8%.

Усик имеет столь высокие шансы на победу из-за того, что Рико — чемпион мира по кикбоксингу, а не боксу. Нидерландец имеет в свою послужном списке лишь одну победу в профи-боксе, которую он добыл более 10 лет тому назад. Тем не менее нидерландец может похвастаться огромными габаритами, за счет которых он вполне может нокаутировать украинского чемпиона.

Ожидалось, что Усик вернется ради боя в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем" в жизнь воплотить не удалось.