Усик — Верховен: букмекери дали прогноз на найнезвичайніший бій 2026 року

Фахівці не вірять у успіх кікбоксера

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе добровільний захист титулу WBC проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Що потрібно знати

Усик проведе чемпіонський бій проти кікбоксера

Поєдинок пройде за правилами боксу

Олександр — беззастережний фаворит

На думку букмекерів, Олександр підходить до поєдинку як беззаперечний фаворит. Про це повідомляє "Телеграф".

Наприклад, аналітики betking пропонують зробити ставку на тріумф Усика з коефіцієнтом 1,03. В той самий час успіх Верховена менш ймовірний — коефіцієнт 9,50. Таким чином фахівці оцінили шанси українця на перемогу в 97%, а нідерландця — в 11% при маржі букмекерів у 8%.

Усик має такі високі шанси на перемогу через те, що Ріко — чемпіон світу з кікбоксингу, а не боксу. Нідерландець має у своєму послужному списку лише одну перемогу у боксі, яку він здобув понад 10 років тому. Проте нідерландець може похвалитися величезними габаритами, за рахунок яких він може нокаутувати українського чемпіона.

Очікувалося, що Усик повернеться заради бою в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести бій проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — поєдинок з "Руйнувніком" у життя втілити не вдалося.